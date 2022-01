Pêche. La valeur des produits commercialisés est en hausse en 2021

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont enregistré en termes de valeur une hausse de 36% à plus de 9,10 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, selon l’Office national des pêches (ONP).



dans le détail, le poids de ces débarquements s’est établi à 1.332.748 tonnes (T), en augmentation de 3% par rapport à 2020, fait savoir l’ONP dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc de l’année 2021.



Par espèces, les débarquements des céphalopodes, des crustacés, du poisson blanc et des poissons pélagiques ont augmenté en valeur respectivement de 85%, 49%, 16% et 6%. En revanche, les valeurs des coquillages et des algues ont chuté respectivement de 21% et 7%.

Lire aussi | Omicron. L’économie nationale au ralenti selon les Insights Fitch



Par port, un total de 1.313.351 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires atlantiques à fin décembre 2021, en hausse de 3% par rapport à la même période de 2020. En termes de valeur, ces ports ont affiché une hausse de 35% à plus de 8,42 MMDH.



Concernant les ports situés sur la Méditerranée, ils ont affiché une régression de 1% à 19.397 T, tandis que leur valeur a augmenté de 41% à 682,12 millions de dirhams.