Pegasus. Les pseudos révélations ne valent rien

Les médias et certains politiques français devraient arrêter de jouer aux vierges effarouchées, tout en se faisant eux mêmes évidemment manipuler par des parties encore occultes, pour l’instant.

Un journaliste ne tombe pas , en sortant de chez lui, sur son palier de maison, sur des listings d’espionnage de milliers de téléphones de personnalités et de dirigeants publiques de plusieurs états, et encore moins sur des « révélations » d’espionnage avec des moyens techniques sophistiqués, et sur la liste, par numéro de téléphone ou messagerie, des Etats commanditaires…

Et les services marocains seraient devenus la plus grande centrale d’écoute de la zone Euro-Méditerranée, ayant infiltré les téléphones et messageries de dizaines de milliers de hauts responsables de plusieurs états de la région, dont la France et d’Algérie… Sans preuves ou témoignages attestés et vérifiés, ces pseudos révélations ne valent rien. Et pour l’instant, on accuse le Maroc sans en apporter le début du commencement…

Lorsque la NSA américaine ou le FSB russe ou les services chinois mettent sous écoute les dirigeants occidentaux dont Merkel, Macron, la commission de l’UE… et qu’ils se font prendre, les chancelleries européennes font des protestations de pure forme…

On ne peut reprocher à des services secrets d’espionner, ils sont faits pour cela, et tous les états de la région, et même du monde, disposent des mêmes services. La seule règle qui existe dans ces activités, c’est de ne pas se faire prendre !

Par Telemaque