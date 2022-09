Pénurie d’eau et campagne agricole au menu du prochain Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique lundi un communiqué du département du chef du gouvernement.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre de l’Equipement et de l’Eau sur « la pénurie d’eau et les mesures structurelles et urgentes prises » et un autre du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts sur « les mesures prises en prévision de la campagne agricole 2022-2023 », ajoute le communiqué.