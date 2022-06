L’ONCF déploie son plan Été 2022

Dans le détail, le plan de transport de l’ONCF pour cet été prévoit la programmation de 232 trains en circulation chaque jour, avec un renforcement sur les destinations les plus sollicitées. Il s’agit notamment de «Al Boraq», avec un programme qui prévoit chaque jour 30 trains grande vitesse avec une cadence horaire reliant la ville de Tanger à Kenitra, Rabat et Casablanca, tout au long de la journée de 6h à 21h (sauf 13h) et jusqu’à 22h les dimanches et les jours de pointe.

Pour «Al Atlas», le programme relie chaque jour Casablanca/Rabat à Fès par 38 trains, à Marrakech par 26 trains, à la région de l’Oriental par 14 trains et à Safi et Khouribga par 10 trains, en plus de la programmation de 18 trains reliant le nord du Maroc à l’Oriental.

L’ONCF propose aussi la proximité, avec des dessertes quotidiennes renforcées sur El Jadida par 18 trains et l’Aéroport International Mohammed V avec 38 trains de et vers Casablanca soit 1 train chaque heure de 5h à 23h et ce, en plus de l’offre étoffée qui sera maintenue sur les axes de Casablanca – Rabat – Kenitra et Casablanca – Settat. Par ailleurs, ce plan sera renforcé en période d’Aïd Al Adha 1443 et ce, du mardi 5 au lundi 18 juillet pour atteindre les 242 trains en circulation par jour. Des offres tarifaires adaptées aux besoins des voyageurs nationaux et internationaux en plus du tarif «Ahlan» destiné aux Marocains résidents à l’étranger (MRE) ont été également mises en place.

À noter que le service TRAIN –AUTO qui permet aux voyageurs de profiter dès l’arrivée à leur destination d’une voiture de location, le service Al Boraq Nautique, qui offre aux clients arrivant à Tanger, des activités de mer, le service Al Boraq Escapade, qui offre des circuits en bus touristiques au sein de la ville de Tanger à des tarifs très avantageux, sont autant d’offres proposées à la clientèle.