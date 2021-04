Personnes physiques : nouvelles brochures de l’Office des changes relatives aux facilités et avantages

L’Office des Changes a conçu et mis en ligne quatre brochures numériques sur les facilités et avantages change accordés aux personnes physiques.

Ces supports d’information numériques mettent en avant les facilités et les avantages accordés par la réglementation des changes aux personnes physiques : Marocains Résidents, Marocains du Monde, étrangers résidents et étrangers non-résidents.

L’Office des Changes précise que la mise en ligne de ces brochures numériques vient enrichir ses supports d’information digitalisés et diversifier ses canaux de transmission de l’information.