Peugeot Golf Tour : un tournoi de belle facture

Peugeot Maroc a organisé le 21 mars courant le Peugeot Golf Tour au Golf de Bahia à Bouznika, en partenariat avec le Rotary Casablanca Golf Epicure et le Rotary Club Casablanca Atlantic.

Une édition qui était destinée aux joueurs amateurs dans le Royaume et qui a vu la participation de plus de 80 joueurs de golf, dont Hicham Arazi, ancien joueur national de tennis, et Noureddine Naybet, footballeur international. Les organisateurs de ce tournoi ont opté pour une formule conviviale de «jeu en scramble à deux», histoire de renforcer encore un peu plus le plaisir et l’émotion du jeu. Un événement qui correspondait parfaitement avec les valeurs de la marque au lion.

Selon le staff de Peugeot Maroc, l’univers du golf incarne pleinement la montée en gamme de la marque et permet de réserver un traitement personnalisé de qualité et privilégié à l’attention des invités. Une compétition qui a été l’occasion pour Peugeot de mettre à l’honneur sa nouvelle gamme de véhicules, et d’exposer ses modèles phares pour des essais dynamiques, notamment la Peugeot 508, le nouveau 2008, le 3008 lancé en février dernier, sans oublier le nouveau Pickup Landtrek.

Aussi, la compétition s’est clôturée avec la remise des prix aux gagnants par Tarafa Marouane, Président de Sopriam et par Khalid Kabbaj, Directeur général de Sopriam ainsi que Said Nejjar, Gouverneur du Rotary District 9010. Sur le plan purement sportif, Antari El Jilali et Safine Mouloud se sont octroyé le «1er brut». Le «1er net» a été remporté par Safi Larbi et Freidji Farid. Le «2ème net a été l’affaire d’El Abbassy Hassan et d’El Abbassy Othman. Enfin, Guerguachi Abdelkrim s’est vu décerné «le Meilleur Drive» et Kreiker Marc «la Meilleure approche».