Peugeot : le pick-up Landtrek fait sa tournée dans le Royaume

Une caravane automobile composée du Peugeot Landtrek et qui entend sillonner les villes et les campagnes marocaines à la rencontre de clients potentiels, dont les fellahs ; telle est la mission que s’est assigné le staff local de Peugeot. Objectif : promouvoir le nouveau pick-up phare de la marque. Un périple routier qui a démarré le 7 juin dernier et qui s’achèvera le 15 août prochain.

Pour le coup, Peugeot a déployé un dispositif d’envergure qui s’articule notamment autour d’animations musicales, de distribution de cadeaux et de tests drives pour faire découvrir à celles et ceux qui le souhaitent la nouvelle offre de véhicules utilitaires de la marque au lion. Cette caravane passera notamment par Meknès, Marrakech, Azrou, Khémisset, Inzeggane, Zemamra, Fquih Ben Salah, Agadir, El Jadida, Safi, Béni Mellal… De quoi être au contact de la clientèle potentielle qui pourra constater de visu les potentialités du Landtrek.

Rappelons que l’engin, qui a fait l’objet d’une attention particulière en termes de conception, de développement et de positionnement par le staff d’ingénierie de Peugeot (mais aussi par les équipes du «MoroccoTechnical Center» basé à Casa Nearshore), se fait fort de répondre aux attentes des professionnels en entreprises et autres gestionnaires de flottes ainsi qu’à celles des familles.

Polyvalence d’utilisation

Le Landtrek qui entend miser sur des notions de fiabilité, de robustesse et de facilité d’entretien. Des valeurs qui ont forgé en leur temps la réputation certains pick-up de la firme au lion, notamment les 404 et 504, tous deux inscrit durablement dans les consciences collectives du continent. Au niveau du chargement, le Landtrek dispose d’une charge utile pouvant dépasser la tonne et affiche une capacité de remorquage allant jusqu’à 3,5 tonnes. Disponible en deux variantes de carrosserie (simple ou double cabine), il offre des prestations de franchissement très satisfaisantes pour l‘ensemble des utilisateurs, y compris celles et ceux qui ne rechignent pas à sortir du ruban d’asphalte pour arpenter des chemins moins hospitaliers.

Comparé à ses concurrents directs, il se montre plus long, plus large et dispose d’un meilleur empattement, sans compter sa benne qui se veut l’une des plus volumineuses de la catégorie. Cerise sur le gâteau, sa mécanique, en l’occurrence le 1,9 litre turbo diesel, délivre 150 chevaux de puissance pour 350 Nm de couple. Un bloc qui se voit animé par une boîte de vitesse manuelle à six rapports (l’une des rares dans la catégorie en simple cabine), sachant que le dernier rapport permet d’abaisser le régime de rotation du moteur afin de l’utiliser dans une zone où il consomme moins. Un point qui ne manquera pas de susciter l’intérêt des utilisateurs de l’engin.

Le Landtrek dispose de l’une des bennes les plus volumineuses du segment.

Faut-il préciser que la variante de carrosserie la plus en vue, n’est autre que la simple cabine qui constituera l’essentiel des ventes (75%). 212 900 DH, c’est ce qu’il faudra débourser pour repartir au volant de la version simple cabine 4×2 en finition Pro. Coté tarif, comptez 299 900 DH pour la version double cabine 4×4, toujours en finition Pro et 319 900 DH pour la finition la plus huppée double cabine 4×4 Active.