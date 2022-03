Pfizer prévoit d’étendre ses livraisons dans la région MEA en 2022

Le géant pharmaceutique Pfizer a déclaré mardi qu’il visait à étendre les livraisons de ses produits pharmaceutiques en Afrique et dans la région du Moyen-Orient (MEA) en 2022.

La société pharmaceutique a organisé une table ronde numérique, en présence du président régional de Pfizer, Patrick Van der Loo, et du vice-président et directeur médical régional, Yasser El Dershaby. « En dehors du marché marocain, Pfizer continue à s’assurer que ses produits sont livrés à plusieurs fournisseurs à travers le monde de manière efficace et dans les meilleurs délais », a déclaré le président régional, Patrick Van der Loo, en réponse à la question de Hespress EN, notant que la société traite avec un certain nombre de partenaires, et continue à livrer les produits COVID-19 dans des normes et une qualité élevées.