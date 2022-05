Phosphate. Repli de 11% de la production au premier trimestre 2022

La production de phosphates a enregistré un repli de 11% au premier trimestre 2022, contre une hausse de 6,6% au cours de la même période de l’année précédente, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

De même, la production des dérivés de phosphates s’est contractée de 4,6%, contre +6,4% un an auparavant, sous l’effet de la baisse de 7,6% de la production de l’acide phosphorique et de 2,7% de celle des engrais naturels et chimiques, indique la DTFE dans sa récente note de conjoncture. « Cette contreperformance devrait s’atténuer au cours des prochains mois, en raison de la baisse de l’offre mondiale après la décision de la Russie de suspendre ses exportations d’engrais », prévoit la même source.