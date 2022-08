Phosphates et dérivés. Hausse de plus de 80% des exportations à fin juillet

Les ventes des phosphates et dérivés ont augmenté de 81,1% pour atteindre plus de 68,77 milliards de DH au titre des sept premiers mois de l’année 2022, selon l’Office des changes.

L’Office des changes précise que cette évolution fait suite, principalement, à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+22,79 milliards de DH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (8.823 DH/T à fin juillet 2022 contre seulement 3.897 DH/T à fin juillet 2021). Dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet, l’office ajoute en revanche que les quantités exportées baissent de 14,3%. A fin juillet 2022, les exportations de marchandises s’établissent à 246,08 milliards de DH contre 174,95 milliards de DH un an auparavant, soit une hausse de 40,7% ou +71,12 milliards de DH, indique l’office. Notons que cet accroissement concerne la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile, celui de l’agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir.