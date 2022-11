Phosphates et dérivés. La valeur des exportations en hausse de plus de 66,6%

Belles performances à l’export pour les phosphates et dérivés sur les 9 premiers mois de 2022. Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), la valeur des exportations du secteur a augmenté de +66,6% à fin septembre dernier, au lieu de +45,4% un an plus tôt.

La DEPF, relevant du ministère de l’Économie et des Finances, indique dans sa note de conjoncture du mois de novembre 2022 que les ventes des dérivés de phosphates, pour leur part, se sont appréciées de 67% à fin septembre 2022, bénéficiant de la poursuite de l’accroissement de leurs prix de vente à l’international. Cependant, leur volume exporté s’est replié de 17,1%, résultat du recul du volume des engrais de 10,5%, et du volume de l’acide phosphorique de 33,9%, précise la même source, notant que pour le mois de septembre uniquement, les exportations des engrais se sont accrues de 28,6% en volume et de 96,2%, en valeur.