Pisciculture. Pan Ocean Aquaculture envisage de s’installer au Maroc

S’appuyant sur ses récents projets réussis en Chine et aux Pays-Bas, Pan Ocean Aquaculture affirme être en train de construire sa plus grande unité de pisciculture entièrement submersible au Maroc.

Cette décision intervient alors que l’entreprise passe de la fourniture de services d’ingénierie au développement et à la livraison d’unités d’aquaculture offshore. L’équipe de Pan Ocean Aquaculture au Maroc compte 15 personnes, mais elle s’agrandira probablement au fur et à mesure que le projet démarre, rapporte The Fish Site.