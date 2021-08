Plan Maroc Vert. L’heure est au bilan [Document]

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts vient fraîchement de publier un livre sur le bilan du Plan Maroc Vert sous le titre «Le Plan Maroc Vert : Bilan et impacts 2008-2018».

Une publication qui dévoile les réalisations et les chiffres clés de la stratégie Plan Maroc Vert, dix ans après son lancement en avril 2008 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui a généré des retombées positives notables sur l’agriculture et l’économie marocaines.

Un bilan publié et porté par les 19 interprofessions actuelles du secteur et les 12 Chambres d’Agriculture et réalisé dans le cadre d’une approche intégrée, participative, partenariale et solidaire.

Dans le détail, «Le Plan Maroc Vert : Bilan et impacts 2008-2018» dresse une situation réelle du secteur agricole en 10 ans de déploiement du PMV avec ses grandes réalisations et les axes d’amélioration qui se dégagent et qui vont nécessiter davantage d’efforts et d’actions.

A noter qu’au plan économique, le PIB agricole a doublé entre 2007 et 2018 et la contribution de l’agriculture aux points de croissance du PIB, est passé de 7% durant la décennie 1998-2008 à 17% durant la décennie 2008-2018