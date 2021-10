Plateforme de billetteries. Guichet.Com consolide son offre

En attendant le retour du public dans les stades et dans les salles de spectacles, et ce, dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité, Guichet.Com a annoncé récemment le déploiement de sa nouvelle offre.

Compte tenu de la pandémie, de nombreuses activités liées au monde des arts, du spectacle, de la culture, du sport, voire du divertissement et de l’événementiel, ont été considérablement impactées. En attendant que l’effet de reprise post-covid puisse s’effectuer peu à peu, Guichet.Com a réitéré récemment son engagement et sa disposition auprès des Pouvoirs publics à contribuer au retour progressif du public dans les stades, les théâtres, les cinémas et les salles de spectacles, assorti des meilleures conditions sanitaires et de sécurité possible.

Le spécialiste de la billetterie a souhaité également renouveler son soutien à l’ensemble des opérateurs de la culture, du sport, de l’événementiel et du divertissement. «Tout au long de la crise pandémique, Guichet.Com a fait preuve de résilience et a maintenu son plan de développement. Bien se préparer pour bien rebondir, tel était notre mode opératoire face à cette crise inédite», précise Ahmed Tawfik Moulnakhla.

Et le fondateur et PDG de Guichet.Com d’ajouter : «l’entreprise a investi lourdement dans la consolidation de sa solution technologique 100% marocaine et la montée en compétences de ses ressources humaines pour offrir la meilleure expérience utilisateur, aussi bien au profit du consommateur final que de nos partenaires».

Toujours est-il que l’opérateur en matière de billetterie a levé le voile sur ce que sera sa nouvelle offre. Il annonce que cette dernière se veut plus lisible et structurée : concerts/festivals, théâtre, salons/congrès, formations, famille/loisirs et sport, autant de rubriques phares qui alimentent aujourd’hui la plateforme de billetterie.

Du coup, les utilisateurs ont ainsi accès aux principaux événements de la scène marocaine à travers un agenda regroupant les spectacles en cours ou à venir, une billetterie en ligne permettant un choix des créneaux, des places et des modes de paiement, en plus de la possibilité de se procurer des packages incluant notamment le logement, la restauration et des produits annexes.

Autre nouveauté chez ce spécialiste : la mise en place de Guichet Store, une plateforme e-commerce mise à la disposition des partenaires de Guichet.Com pour commercialiser notamment des produits dérivés à des prix compétitifs. Le premier article mis en vente est un ouvrage inédit édité par le Raja de Casablanca sur l’histoire du célèbre club mondial. Pour rappel, Guichet.Com est disponible en application mobile (iOS et Android), idem pour Guichet Store.