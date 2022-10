PLF-2023. Boissons alcoolisées et bières : 2 MMDH de recettes fiscales

Cela représente 0,75% du total des recettes fiscales prévues en 2023. Ce n’est pas rien en ces temps difficiles.

La taxe sur les tabacs manufacturés rapporte, néanmoins, beaucoup plus, soit 12,50 milliards de dirhams (MMDH) ou 4,71% du total des recettes fiscales prévues en 2023. Les fumeurs contribuent ainsi plus que les buveurs. Ces deux catégories de consommateurs, fidèles contribuables, devront ainsi contribuer, à presque 5,5% du total des recettes fiscales, en 2023, sur les boissons alcoolisées, bières et tabacs. Les deux taxes sont recouvrées par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), au titre de la Taxe intérieure à la consommation (TIC). Globalement, les recettes totales de la TIC, impôt indirect, devraient atteindre, en 2023, pas moins de 32 MMDH. C’est la deuxième source des recettes fiscales collectées par l’ADII. La première étant la TVA à l’importation, avec 54,32 MMDH, en 2023. C’est là un montant qui reflète surtout à quel point le Maroc continue de dépendre fortement d’une fiscalité liée aux importations. C’est une situation à hauts risques, car il suffit que les cours internationaux des principales importations connaissent une chute pour que les recettes fiscales qui en proviennent connaissent le même sort. Par contre, la TVA à l’intérieur, gérée par la Direction générale des impôts (DGI), ne devrait rapporter, en 2023, que 33,50 MMDH reflétant, au contraire, la faiblesse du marché intérieure comme source de la « fiscalité domestique ».