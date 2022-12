PLF 2023. Le Conseil national de l’Ordre des architectes maintient la pression sur le gouvernement

Le Conseil national de l’Ordre des architectes a tenu, le 30 novembre dernier, une conférence de presse, à son siège à Rabat, l’objectif étant de communiquer autour de sa position sur le projet de loi de Finances 2023.

Concrètement, le Conseil national a annoncé durant ce point de presse que «ledit projet de loi comporte des exigences fiscales inéquitables pour les professions libérales, en particulier le principe de retenue à la source de 20% du chiffre d’affaires en guise d’impôt sur le revenu et sur les sociétés». De plus, ce même Conseil national a également fait part de «sa mobilisation aux côtés des autres ordres professionnels pour la défense de leurs intérêts légitimes communs, et a lancé un appel au gouvernement pour la réponse à leurs doléances».