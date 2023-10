PLF 2024. 215 MMDH d’investissements prévus à Dakhla dans l’hydrogène vert

Le Maroc se positionne comme un acteur majeur dans la production d’hydrogène vert avec quatre mégaprojets d’envergure prévus dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Ces projets, représentant un investissement total de plus de 215,754 milliards de dirhams (MMDH), témoignent de l’engagement du pays en faveur des énergies renouvelables et de sa volonté de devenir un hub mondial de production d’hydrogène vert.

Si tout se passe comme prévu, en 2024, le Maroc compte concrétiser son positionnement comme un acteur clé de l’hydrogène vert avec quatre projets d’envergure à Dakhla-Oued Eddahab, représentant un investissement total de plus de 215 milliards de dirhams et mobilisant près de 788.881 hectares de superficie.

Un total de 788.881 hectares mobilisé et près de 4.156 emplois à la clé pour ces quatre projets

Le premier projet est porté par l’entreprise Falcon, qui prévoit la construction d’une usine d’hydrogène vert sur une superficie de 150.446 hectares. Avec un investissement prévu de 100 milliards de dirhams et la création de 350 emplois, cette usine devrait jouer un rôle clé dans la production d’hydrogène vert dans la région.

Le deuxième projet, porté par l’entreprise Taqa Morocco, concerne la construction d’une centrale de production d’hydrogène vert sur une superficie de 70.000 hectares. Avec un investissement prévu de 96 milliards de dirhams et la création de 56 emplois, cette centrale contribuera à l’essor de l’hydrogène vert au Maroc.

Le troisième projet, porté par l’entreprise Power SUR SARL, prévoit la construction d’une usine d’hydrogène vert sur une superficie de 15.000 hectares. Avec un investissement prévu de 19,5 milliards de dirhams et la création de 650 emplois, cette usine renforcera davantage la capacité de production d’hydrogène vert de la région.

Enfin, le quatrième projet, porté par l’entreprise Dahamco SA, vise la construction d’une usine de production d’hydrogène vert et d’ammoniac sur une superficie de 553.435 hectares. Avec un investissement prévu de 254 millions de dirhams et la création de 3.100 emplois, cette usine contribuera à la fois à la production d’hydrogène vert et à la réduction des importations d’ammoniac.

Jusqu’à 17.000 emplois devraient être créés dans la région

Ces projets s’inscrivent dans une vision plus large du Maroc visant à développer une industrie nationale basée sur l’hydrogène vert. En mobilisant une superficie totale de 802.431 hectares dans la région de Dakhla-Oued Eddahab pour la réalisation de 248 projets d’investissement dans les énergies renouvelables, le Maroc table sur la création de plus de 17.000 emplois et à réduire les importations d’ammoniac, une matière première essentielle dans le secteur des engrais. Soulignons que les 802.431 hectares mobilisés dans la région de Dakhla-Oued Eddahab représentent jusqu’à 55% de la superficie totale mobilisée par l’État sur l’ensemble du territoire marocain.

La région de Dakhla-Oued Eddahab devrait ainsi devenir un hub mondial de production d’hydrogène vert, grâce à ces investissements colossaux. Les avantages fiscaux et douaniers offerts par le régime conventionné, qui octroie des exonérations et des contributions de l’État aux coûts des infrastructures et de la formation professionnelle, contribuent à rendre ces projets attractifs pour les investisseurs.

Création de 20 emplois supplémentaires par Taqa Morocco dans l’éolien

Parallèlement à ces projets d’hydrogène vert, Taqa Morocco prévoit également la construction d’un parc éolien de 300 mégawatts, représentant un investissement de 4,5 milliards de dirhams et la création de 20 emplois supplémentaires.

Le Maroc démontre son ambition de devenir un leader mondial dans ce domaine

Avec une superficie totale de près de 1,44 million d’hectares mobilisée par l’État sur l’ensemble du territoire marocain pour les projets d’investissement dans les énergies renouvelables, le Maroc démontre son ambition de devenir un leader mondial dans ce domaine. Les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra se positionnent comme des zones privilégiées pour le développement de ces projets, concentrant 93% des investissements réalisés en 2022, tous secteurs confondus.