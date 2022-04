Plus que deux jours pour rejoindre la 4ème promotion du Mahir Center

Créé en 2019, par un partenariat entre l’UM6P et Connect Institute, MAHIR Center vise à former des ressources humaines engagées et capables de contribuer activement au développement humain du Maroc.

À la rentrée 2022/2023, MAHIR Center accueillera sa quatrième promotion pour un cursus riche combinant formation, innovation et pratique, autour de thématiques liées à l’éducation, à la culture et au rôle de la jeunesse dans le développement du Maroc.