PME Croissance étend sa durée de vie

Aussi, sur les treize investissements opérés par PME Croissance, le gestionnaire a toujours « entre les bras » près de la moitié du portefeuille dont deux affaires litigieuses (la plus importante est celle de la participation dans Platinum Power, l’ex-fleuron du développement des projets en énergies renouvelables au Maroc), une participation dans un laboratoire pharmaceutique (RIM Pharma), une autre dans le numéro 2 de la distribution IT au Maroc (Disty Technologies), un bloc minoritaire dans l’opérateur monétique (Paylogic), etc.

Certes, la conjoncture du Covid19 est passée par là, en retardant plusieurs cessions envisagées par des fonds d’Investissement, mais il faut dire, que PME Croissance a également pâti dans le retard accusé par plusieurs sociétés de son portefeuille à réaliser leurs feuilles de route.

Ce qui naturellement, repousse les échéances initiales des exits. Rappelons, que PME Croissance compte dans son tour de table des acteurs marocains publics et privés tels SGMB, Saham Assurance, Tamwilkoum (ex CCG) et la CMT, mais également des actionnaires étrangers comme la BEI, Proparco et Silatech.