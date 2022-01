Point RH. Recruter et gérer des travailleurs nomades, mode d’emploi

En scrutant un peu la section d’emploi sur Linkedin au Maroc, on se rend compte que beaucoup d’ouverture de poste comme Community Manager, développeur ou rédacteur web sont des offres sur site. Techniquement parlant, ce sont des métiers qui n’ont besoin que d’un ordinateur et d’une bonne connexion internet pour en assurer l’exécution. Pourtant, les offres en mode hybride ou 100% distanciel se font rares. L’adoption du télétravail était-elle une mesure palliative à une situation inédite pour pouvoir reprendre le présentiel par la suite ? Il faut que le recruteur marocain puisse comprendre que pour les métiers digital native, il aura besoin de ressources qui sont Digital Native également. Et ces ressources ont un mindset différent, une culture de vie différente et des motivations tout aussi différentes.

Travailler depuis le lieu de son choix, être libre et mieux disposer de son temps… Tout autant de raisons qui font du nomadisme digitale, une orientation prisée par beaucoup de jeunes et de moins jeunes en quête de nouveaux horizons. Au Maroc, et malgré la généralisation du télétravail, on est encore loin d’une culture de nomadisme digital.

Côté RH, il est encore dur pour un recruteur de gérer ces ressources nomades. Voici des conseils pour orienter votre style de management quand vous opérez avec des travailleurs nomades.

Evitez les erreurs de casting

Il est important de bien cadrer les profils recherchés pendant le processus de recrutement. Essayez de repérer des profils motivés et sérieux, qui saisissent l’importance du rôle qu’ils/elles jouent dans l’ensemble du processus corporate. Lors du processus de recrutement, il est important de sélectionner des candidats qui possèdent un haut niveau d’autodiscipline et de motivation. Vous pouvez toujours consulter leurs anciens employeurs ou clients pour voir dans quelle mesure ces candidats respectent les objectifs de travail et les délais imposés.

Mettez en place des objectifs clairs et précis

En collaborant avec des ressources à distance, il est primordial de mettre en place des objectifs spécifiques et mesurables. Les objectifs S.M.A.R.T vont vous aider à mieux cadrer cette collaboration. De son côté la ressource nomade a une idée claire de que vous attendez, et vous disposez de votre côté d’éléments d’évaluation de productivité et de performance.

Servez-vous de la culture et des valeurs comme guide

Appuyez-vous sur la culture et les valeurs de votre entreprise pour déterminer si les employé(e)s à distance pourront l’intégrer. Donnez aux employés potentiels une idée claire de ce que vous attendez d’eux et recherchez des personnes partageant les mêmes valeurs. Donnez-leur la possibilité de s’exprimer et de revenir vers vous pour voir s’il y a une bonne adéquation de leur point de vue.

Oubliez le micro-management

Si vous travaillez avec des nomades numériques, des freelances et des employés à distance, vous devez être conscient de la manière dont vous les gérez. Vous ne devez pas les microgérer, mais il est risqué de ne pas surveiller de près ce qu’ils font. Il est impératif d’établir des structures et des paramètres pour ne pas perdre le contrôle. Utilisez des outils logiciels qui vous donnent un aperçu de l’état d’avancement de leurs projets, organisez régulièrement des sessions de suivi des travaux et donnez-leur accès à votre agenda pour prendre des décisions rapides, afin qu’ils ne restent pas inutilement inactifs.

Sachez communiquer et soyez transparents

L’un des aspects les plus difficiles de la gestion d’une équipe à distance est de faire en sorte qu’elle se sente liée à l’entreprise. Il n’y a pas de bureau ou de distributeur de café autour duquel se réunir, ce qui signifie que les employés à distance peuvent se sentir isolés. L’une des meilleures manières de renforcer la culture et l’identité de l’entreprise est de faire preuve de transparence avec vos collaborateurs. Faites savoir à toute l’équipe (sur place et à distance) ce qui se passe et permettez-leur de surmonter ensemble les moments difficiles et de célébrer les grandes victoires. En tenant tout le monde au courant, vous renforcerez la confiance que vos employés ont en vous en tant que manager.