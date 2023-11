France. Le 1er sac à dos remboursé par la sécurité sociale est marocain !

Un sac à dos révolutionnaire inventé par un Marocain remboursé par la sécurité sociale en France et qui suscite un intérêt mondial ! Voici en quelques mots la présentation du Gravipack : «En tant que Marocain, je suis fier d’avoir créé le premier exosquelette et le premier sac à dos au monde remboursé par la sécurité sociale en France », annonce Mohammed Errafi, inventeur marocain et fondateur de la startup Gravipack, à Challenge. Cela signifie que les médecins du travail peuvent prescrire ce sac à dos aux personnes itinérantes ou qui transportent du matériel dans le cadre de leur travail, et que les frais sont pris en charge par l’employeur et remboursés.

Il faut savoir qu’il y a d’autres produits qui sont remboursés au même titre, tels les semelles orthopédiques, les bacs de dents, les ceintures lombaires, tout ce qui est dispositif médical. Mais dans sa catégorie, il s’agit du premier sac à dos bénéficiant d’un tel remboursement. Ce qui ouvre de belles perspectives pour l’invention de ce natif de Rabat vivant en France. Cette invention, en apparence simple, a une valeur inestimable pour les randonneurs, les sportifs, les hommes d’affaires, les livreurs, les militaires, les ambulanciers, les écoliers, grosso modo, les travailleurs itinérants et ceux qui transportent régulièrement du matériel dont la colonne vertébrale, les épaules et le dos subissent une forte pression due au poids des sacs à dos qu’ils transportent régulièrement, voire quotidiennement.

Les débouchés se multiplient hors de France

L’intérêt pour le Gravipack ne se limite pas à la France. Des discussions sont en cours pour des débouchés en Allemagne et en Belgique, et Mohammed Errafi mentionne des contrats potentiels avec le Maroc, le Pakistan et même les États-Unis. L’innovation du Gravipack a suscité l’admiration des autorités américaines, qui décrivent cette invention comme une innovation unique, nous dit Errafi. « Un Marocain qui crée une révolution, et notamment qui est remboursé par la sécurité sociale en France, comme médicament, comme soin, comme correcteur de posture, et qui le sera prochainement en Allemagne et en Belgique, c’est historique », le dit fièrement l’inventeur.

Il faut dire que le remboursement de cette solution par la sécurité sociale en France et son intérêt suscité à l’échelle mondiale témoignent de son caractère novateur et de son potentiel économique. L’impact économique de cette invention est significatif. De plus, le potentiel de commercialisation à grande échelle de cette invention offre des opportunités pour la start-up.

On en est au modèle V7

« Aujourd’hui, il est à son modèle V7, encore plus aboutis », nous dit Errafi. Après la hotte en peau de bête (-3500 avant J.-C.), la hotte en osier (XIIème siècle), les fardeaux (XVIème siècle), le havresac (XXème siècle), le premier sac à dos (1950), le sac à dos de masse (1960), le sac à dos avec passe-pouces (1979), Mohammed Errafi a lancé en 2018 le Gravipack, le sac à dos en apesanteur. Le sac à dos sans poids est né et est devenu un dispositif de santé, une mesure de prévention publique appréciée des porteurs, des ambassadeurs, des scientifiques et des médecins, permettant de prévenir les troubles musculo-squelettiques. Le Gravipack repose sur un exosquelette intégré, appelé « côte Alpha N12 », qui réduit considérablement la charge supportée par les épaules. Grâce à des bretelles révolutionnaires, la charge du sac à dos peut être allégée jusqu’à 92%, procurant ainsi une sensation d’apesanteur et soulageant les contraintes exercées sur le rachis cervical et le dos. Ainsi, le poids se confond sur le centre de gravité du corps.

Entre 2018 et 2023, beaucoup d’eau est passée sous le pont. Aujourd’hui, plusieurs avancées et innovations ont été intégrées à ce sac à dos concentré de technologies. Pour protéger cette technologie ingénieuse, innovante et unique au monde, Mohammed Errafi a déposé 13 brevets internationaux dont 2 en Chine, et 3 couvrants l’Asie. Le reste des brevets couvre les autres continents. De quoi verrouiller le savoir-faire, les revendications et les descriptions ainsi qu’une marque internationale « Gravipack ».

Une innovation plusieurs fois primée

Il faut savoir que cette invention, devenue innovation car elle a trouvé son public, a été plusieurs fois primée depuis son apparition. En reconnaissance de son caractère novateur, le Gravipack a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, notamment la médaille d’argent du Ministre de la Défense française, la médaille d’argent de l’innovation des Armées de Terre françaises et la médaille d’argent du Concours International Préfet Lépine. De plus, la start-up Gravipack, fondée et présidée par Mohammed Errafi, a été honorée en tant que Jeune Pousse des PME de France lors du Trophée RMC et Coup de Cœur du Concours Talents des Cités. Le label French Tech des entreprises innovantes lui a également été décerné par le Ministre de l’Économie et de l’Industrie français.