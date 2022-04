Portnet fédère les acteurs des secteurs publics et privés pour stimuler l’écosystème commercial du pays

PortNet et l’Agence nationale marocaine du développement numérique sont les hôtes de l’événement de mai, qui s’inscrit dans la stratégie de l’organisme visant à stimuler l’écosystème commercial du pays et à améliorer sa compétitivité. Lancé pour la première fois en 2021, l’événement vise à réunir les acteurs des secteurs public et privé opérant dans la logistique et le commerce de différents écosystèmes.

La rencontre propose des tables rondes et des débats sur des questions liées à la transformation numérique et au développement économique du Maroc. En amont de celui organisé l’année dernière, PortNet a signé un accord avec le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans le but d’unir leurs forces et de renforcer la compétitivité de l’économie locale. Dans le cadre de cet accord, les deux parties se sont engagées à partager leur expertise et leurs renseignements commerciaux afin de stimuler l’écosystème commercial local.

En juillet 2021, PortNet a signé un autre accord avec le Club OEA, un acteur clé de l’écosystème logistique marocain. Cet accord vise à coordonner les efforts des deux entités pour améliorer le climat des affaires au Maroc. À travers cet accord, les deux parties se sont engagées à développer des solutions numériques innovantes et à améliorer les services numériques existants pour les entreprises opérant dans le commerce extérieur.