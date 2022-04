Portrait. Badia Bitar, CEO palais El Miria, Présidente AFEM Marrakech-Safi

Badia Bitar, la Marrakchie au sourire contagieux est un véritable vecteur d’énergie. Une femme militante, qui n’oublie pas la cause féminine et en fait un engagement quotidien corrélé à ses responsabilités multiples. Avec un baccalauréat scientifique en poche, elle s’envole pour la France pour y décrocher un diplôme en entrepreneuriat et management à l’Ecole de DELME. Elle commence sa carrière en tant qu’assistante aux travaux pratiques au sein du Laboratoire de la Faculté des Sciences Semlalia à Marrakech, puis enseignante de TP en biologie. En 1986, elle débutera son aventure dans le monde de la haute couture en gérant un atelier jusqu’en 2006.

Œuvrer en famille est un héritage que la militante Badia Baitar perdure, sacralise, et raison pour laquelle elle se joint à son frère pour contribuer au développement et la transformation du laboratoire “Ircos Maroc” en entreprise dermo-cosmétologique. En 2005, elle lance néanmoins sa propre marque avant de procéder au lancement de son entreprise spécialisée dans le packaging des produits cosmétiques.

Sa terre natale, Badia y est très attachée et ne manque pas d’en vanter l’intérêt artisanal et touristique. Un potentiel qu’elle investira dans le cadre d’une entreprise touristique qu’elle a créé en 2013, ce qui lui permettra de se voir décerner le “Prix Trip Advisor 2015”.

Son engagement envers la jeunesse marocaine et la cause féminine pour l’égalité des genres, va lui valoir un soutien infaillible de la part des acteurs locaux, et qui la placera en 2017 aux commandes de l’Association Régionale Marrakech-Safi, puis première vice-présidente de la CGEM Marrakech-Safi. Badia Bitar est également vice-présidente du bureau de la Fédération des entreprises de l’artisanat (FEA), présidente de l’Association des Femmes Chefs d’entreprises (AFEM) section Marrakech-Safi et vice-présidente de l’AFEM chargée des régions.

Un parcours aussi riche que celui de Badiaa Bitar est une inspiration pour les jeunes femmes marocaines. Et l’entrepreuneuse et femme de carrière qu’elle est compte bien transmettre ce qui l’a inspirée, le partager prochainement en rassemblant son expérience de vie dans le cadre d’un seul ouvrage qu’elle va intituler “ Laissez-moi vous dire…”. Un véritable retour sur sa vie, ses ambitions, ses embûches…

En évoquant la femme marocaine, Badia Baitar est on ne saurait plus ‘’cash’’ :

“Actuellement, l’égalité entre les genres est encore inexistante au Maroc, et on est très loin du compte. On ne peut compter que sur la solidarité féminine et la solidarité entre nous femmes pour nous en sortir.”