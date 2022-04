Portrait. Dounia Boumehdi, DG- MITC CAPITAL

Elle est aujourd’hui Directrice Générale de MITC CAPITAL, société gestionnaire de Numeric Fund I et II qui sont des fonds d’investissement en amorçage risque dédiés au financement des start-ups opérant dans les NTIC.

Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris en Finance Internationale et Marché des Capitaux et titulaire de l’Executive Master «Management en Mode Projet» de l’Ecole des Mines de Paris, Dounia Boumehdi s’est très tôt distinguée parmi les femmes leaders de sa génération. Elle a été lauréate en Octobre 2017 du programme «Techwomen» lancé par le département américain pour la promotion des femmes leaders dans le secteur des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STEM) faisant ainsi partie des 100 femmes retenues sur 4.000 en Afrique, Moyen Orient et Asie du Sud.

Actrice dynamique de l’écosystème entrepreneurial, Dounia Boumehdi est aussi mentor et jury de plusieurs compétitions nationales et internationales, Présidente de la commission amorçage et membre du board au sein de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC).

Dounia Boumehdi est très sensible à l’évolution du statut de la femme dans le monde des affaires et apprécie les avancées encourageantes que le Maroc a connu au cours de la dernière décennie. Des efforts appréciables sont entrepris pour mettre fin aux différentes formes de discriminations auxquelles les femmes sont soumises afin d’établir une société égalitaire.

Néanmoins, elle constate qu’en dépit des lois adoptées, leur application sur le terrain reste lente rattrapée par des mentalités et un environnement sociétal réfractaires à l’émancipation des femmes. «Aujourd’hui ce n’est que via l’effort collectif et la sensibilisation des consciences que les femmes seront plus présentes dans les sphères politique, économique et sociale », conclut-elle.

A ce titre Dounia Boumehdi est elle-même engagée au niveau de plusieurs réseaux féminins dont le dernier en date qui répond complétement à ses attentes, est le « We4she », émanation du Africa CEO Forum (qui a créé le réseau WFC, Women For Change « qui regroupe aujourd’hui les plus grandes entreprises du Continent). La double vocation de ladite association est d’améliorer la représentativité des femmes à tous les niveaux de l’entreprise et contribuer au développement du pays (give-back) à travers l’autonomisation économique des femmes.