Portrait. Dr Bouchra Benchekroun, Nutritionniste et psychothérapeute

La femme marocaine a réussi à prendre place dans différents secteurs, avec un grand sens de la responsabilité et beaucoup de compétences. Elle devrait s’investir aussi dans sa santé car les sacrifices pour réussir en tant que mère, épouse et au travail ne doivent pas se faire au détriment de sa santé physique.

«La beauté et la santé sont indissociables et c’est de l’équilibre intérieur corps et esprit qu’émane la beauté extérieure», nous dit le docteur Bouchra Benchekroun, nutritionniste et psychothérapeute. Ainsi, sa pratique de la médecine rime avec multidisciplinarité et interdépendance de tout ce qui est, une démarche qui trouve son sens dans un parcours mené dans l’ouverture. En effet, après avoir terminé ses études de médecine, le docteur Bouchra Benchekroun a poursuivi ses études post universitaires à l’hôpital Bichat Paris 7, et opté pour des formations universitaires multiples menant à différentes spécialisations.

Elle exerce à présent à Casablanca où elle met en lumière une approche holistique intégrant le corps et l’esprit pour prévenir et guérir les maux et les maladies d’aujourd’hui dites de civilisation. « En effet, je pense qu’une vision fragmentaire nous éloigne de la vérité et qu’il faut considérer l’être humain dans sa globalité » dit-elle. Qu’il s’agisse de la micronutrition, de la médecine fonctionnelle, de la médecine orthomoléculaire, de l’épigénétique, ou des neurosciences, elle n’a de cesse de le répéter : « les choix que l’on fait dans sa vie et la façon dont on la mène au quotidien façonne l’expression de nos gènes ». Ainsi, s’occuper de sa santé revient à poser un acte responsable, politique… et même économique. Elle invite donc par sa méthode révolutionnaire à élargir le champ de considération en prenant soin de soi et de son environnement.

Cette vision, poétique, qui est la sienne, traduit sa conviction que l’état de santé d’un individu est complètement influencé par son hygiène de vie, sa gestion émotionnelle, la qualité de son environnement, et ses habitudes… Ainsi, Dr Bouchra Benchekroun a tenu à travers son livre “AU CŒUR DE LA GUÉRISON“ et ses recherches continues, à partager et simplifier certaines connaissances qui lui semblent fondamentales pour tous, pour une meilleure adéquation aux règles de la pleine santé et une meilleure interactivité avec ses patients.

Quant à la place de la femme dans le milieu professionnel, le docteur Bouchra Benchekroun porte un regard bienveillant affirmant que : « la femme marocaine a réussi à prendre place dans différents secteurs avec un grand sens de la responsabilité et beaucoup de compétences. Elle devrait, pour réussir sa vie, s’investir aussi dans sa santé car les sacrifices pour réussir en tant que mère, épouse et femme active ne doivent pas se faire au détriment de sa santé physique. Donner la priorité à sa santé est la meilleure façon pour maintenir ses activités à long terme ».