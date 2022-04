Portrait. Fatiha Charradi, Vice-Présidente en charge du Développement Agricole-OCP

Intrapreneur, Fatiha Charradi est une leader expérimentée et une passionnée très engagée pour la cause des entrepreneurs et des agriculteurs. C’est ainsi qu’à travers le programme OCP-Al Moutmir, elle accompagne, par exemple, depuis plusieurs années les agriculteurs par la promotion de meilleures pratiques agricoles, techniques et de gouvernance, et en particulier la fertilisation raisonnée comme véritable levier pour améliorer la productivité et préserver les ressources naturelles.

Actuelle vice-présidente en charge du développement agricole au sein du groupe OCP avec un focus particulier sur le Maroc, Fatiha Charradi a été nommée Présidente Directrice Générale du Fonds OCP pour l’innovation agricole en 2011. Trois ans auparavant, elle rejoignait OCP en tant que ressource clé au sein du bureau du Président.

En tant qu’intrapreneur, Fatiha a passé 22 ans dans de grandes entreprises marocaines et multinationales. Après une première expérience dans le secteur bancaire chez Wafabank, elle intègre le groupe Alcatel en 2001 pour la promotion des solutions voix & données au Maroc et ailleurs.

Quatre ans plus tard, elle rejoint le groupe Altadis pour le développement du marché de l’e-business sur le réseau de distribution national.

Ingénieur TIC de l’Ecole Mohammédia des Ingénieurs ( 2000), Fatiha Charradi est titulaire d’un MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées à Paris (2008), d’un Certificat en Management Stratégique et Géopolitique de HEC Paris (2011) et de Certificats en Executive Management et Leadership du MIT en 2014 et 2018.

Aujourd’hui, outre le développement agricole, la Vice-Présidente en charge du Développement Agricole-OCP œuvre énormément pour la promotion de l’entrepreneuriat. En 2016 elle est sélectionnée pour participer au programme régional d’accélération de l’entrepreneuriat (REAP) de la prestigieuse université MIT afin de contribuer à l’émergence d’écosystèmes entrepreneuriaux forts dans différentes régions du Maroc. Deux ans plutôt, l’Institut Choiseul l’identifiait parmi les Jeunes leaders africains de 40 ans et moins, qui joueront un rôle majeur dans le développement de l’Afrique dans un futur proche.

Aujourd’hui, elle est également membre de conseil d’administration de nombreuses institutions nationales et internationales : H-Seven, un accélérateur africain ou encore le comité consultatif scientifique (SAC) de l’African Plant Nutrition Institute (APNI)…

Membre actif de We4She, Fatiha est aussi très engagée pour la représentativité de la femme au niveau des instances dirigeantes. Le bilan qu’elle fait du statut de la femme dirigeante au Maroc est positif. Pour elle, il y a de la place pour la compétence, la détermination et l’envie de changer les choses. «Il faut d’abord y croire et ne pas dresser ses propres barrières en tant que femme. Dans mon expérience de dirigeante, je n’ai eu aucun passe-droit en tant que femme et je n’ai eu aucune critique parce que je suis une femme. L’exemple d’OCP n’est certes pas exceptionnel, mais il demeure pour moi un réel use case sur comment ancrer le changement en faveur d’une réelle diversité et une réelle équité des chances pour tous. J’ai parlé de méritocratie mais je n’omettrais pas le détail de « taille » qu’est d’avoir sa chance. Et cette chance m’a été accordée par Mr Mostafa Terrab il y’a plus de 14 ans de cela », dit-elle.