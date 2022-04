Portrait. Ghislaine Fassi Fihri, DG Sermo – Group TheNext.Click

Créative et pragmatique, Ghizlaine Fassi Fihri a choisi de se spécialiser en Marketing et Communication avant de prendre goût à l’entrepreneuriat au gré de ses expériences professionnelles.

Diplômée d’HEM, c’est au sein de l’agence Klem qu’elle décroche son premier emploi, évoluant tout d’abord en tant que chef de publicité puis en tant que directrice clientèle pour le compte de l’opérateur Meditel à l’époque, devenu Orange. Cinq années plus tard, elle diversifie ses acquis et s’initie au digital qui faisait à peine son entrée au Maroc. En 2012, elle intègre la régie publicitaire AdwebMaroc en tant que directrice du développement, et s’exerce à un nouveau métier qui connaît de plus en plus de succès auprès des annonceurs au Maroc.

Une nouvelle rencontre lui offre en 2014 l’opportunité de prendre la direction générale d’une agence digitale et marque un tournant dans sa carrière.

Confirmant son désir de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, elle s’associe début 2016 aux 2 cofondateurs de TNC-The Next Click ; une agence déjà reconnue et présente depuis 2010 et dont le positionnement s’est élargi au fil des années pour devenir un groupement d’agences multidisciplinaires spécialisées dans les métiers de la communication, des médias, et du développement informatique. En 2021, une activité totalement nouvelle est lancée avec la création du pôle CRC du groupe, introduisant de nouveaux apprentissages dans les métiers du télémarketing, et le marché de l’assurance santé en France qui constitue aujourd’hui l’activité majeure de Sermo. L’ambition est de faire de la nouvelle entité un centre de contact nouvelle génération, pour offrir aux conseillers les outils les plus avancés et placer le client au centre d’un dispositif omnicanal.

Evoquant la femme, Ghizlaine Fassi-Fihri constate l’évolution positive de la place de la femme au Maroc ces 10 dernières années grâce notamment aux médias d’influence, aux réseaux sociaux qui ont permis de libérer la voix des femmes. Néanmoins, elle note que tout au long de sa carrière, elle a plus souvent côtoyé des chefs d’entreprises hommes. Cependant, de plus en plus de femmes lancent différents business et réussissent à conjuguer plusieurs activités avec brio. En définitive, pour Ghizlaine Fassi-Fihri, même si la représentation est encore limitée dans le milieu des affaires.