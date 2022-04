Portrait. Hanae Bezad, Fondatrice – Douar Tech

Personnage haut en couleur et multifacettes, Hanae Bezad est une globe-trotteuse dans l’âme. Au gré de ses aventures personnelles et professionnelles, elle a voyagé dans 40 pays et vécu dans 5 d’entre eux (Maroc, France, Espagne, Etats-Unis, Rwanda).

Elle a fait des études pluridisciplinaires en France (Sciences Po & HEC Paris, Panthéon Sorbonne) et aux Etats-Unis (University of Pennsylvania) puis a débuté sa carrière dans le consulting en transformation digitale à Paris. En parallèle, elle a rejoint le conseil d’administration de Led by HER, un incubateur dédié aux femmes victimes de violence.

A l’assaut du monde entrepreneurial, elle a mis en place le premier campus africain du Wagon puis fonde Douar Tech, un hub technologique inclusif qui accompagne les jeunes à fort potentiel entrepreneurial au sein de communautés défavorisées dans le développement de leurs entreprises. A ce jour, ce projet a formé 352 participants et impacté la vie de 880 bénéficiaires indirects, tout en assurant par la formation des formateurs une continuité dans la transmission au sein des communautés.

Pour son expertise internationale, Hanae Bezad est sollicitée pour rejoindre Smart Africa à Kigali et conseiller les 32 gouvernements de l’Alliance sur les sujets ayant trait aux startups et écosystèmes d’innovation.

Aujourd’hui, parallélement à ces nombreux mandats d’administratrice au sein d’entités globales telles que la Chartered Institution for Water and Environmental Management, ou pour des organisations telle que WomenAIT pour l’Afrique du Nord, elle consulte pour des groupes multinationaux et des fonds d’investissements à travers son entreprise Beehane LLC.

Hanae Bezad est aussi une vocaliste passionnée et auteure. Elle travaille actuellement à la rédaction d’un livre, Integrity – Lessons from the Beginning, attendu dans les kiosques avant la fin de l’année.

Fortement engagée en faveur des droits des femmes, Hanae Bezad constate un net progrès en termes de compréhension du besoin de représentation des femmes marocaines aux postes de dirigeant. Néanmoins, elle souligne une dissonance cognitive entre l’expérience d’être une femme dans un contexte patriarcal et celle d’être dirigeante car les femmes marocaines sont sujettes à des lois qui sont fondamentalement inégalitaires, en termes de liberté personnelle, de droit à disposer de leur corps, d’héritage, etc. « L’engagement national en termes du statut de la femme cadre, haut cadre et dirigeante au Maroc doit s’inscrire dans un engagement plus large et plus ambitieux », analyse-t-elle.