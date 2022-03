Portrait. Hasna Alaoui, Directrice Marketing North & West Africa – Beko Global

Hasna Alaoui, qui est à la tête de la Direction Marketing pour la région North & West Africa pour la marque internationale Beko, depuis un peu plus d’un an, a déjà derrière elle une carrière remarquable même si, jusque-là, elle est restée loin des feux de la rampe par choix personnel. Lorsqu’elle arrive en 2020 chez cet acteur majeur de l’électroménager, qui fait partie du groupe Arçelik, représentant 12 marques avec plus de 40 000 employés dans le monde, Hasna savait bien ce qui l’attendait. Beko Global nourrit de grandes ambitions sur le marché marocain. Loin d’être tétanisée par ce défi, elle capitalise sur ce qui a été fait et multiplie sur les initiatives pour développer la marque Beko. Présente au Maroc depuis 2010, cette dernière occupe de plus en plus une place grandissante auprès de la clientèle marocaine, un marché stratégique pour la marque d’électroménager. Il faut dire que le métier de Directeur Marketing n’est pas un long fleuve tranquille. Mais pour Hasna Alaoui, chaque jour apporte en effet son lot de challenges.

Voilà plus de 15 ans qu’elle a intégré l’univers de la communication et du marketing. Plus qu’un métier, elle fait de cet univers une réelle passion qui anime et guide chaque étape de son parcours professionnel. En effet, Hasna a bâti son expérience durant plusieurs années auprès d’institutions, d’agences et d’enseignes de renommée en France et au Maroc. Son parcours académique a commencé par l’obtention d’un Deug en Communication à l’Université de Sophia Antipolis, suivi d’une maîtrise en communication et relations presse à l’Efap Paris, ainsi qu’un Master en Marketing, Communication et Média dans le but de compléter sa formation dans une école de commerce l’ISC Paris. Après 10 années dans le monde du travail, elle est retournée sur les bancs de l’ISCAE, pour un deuxième master en Coaching et Leadership qui lui a permis de parfaire son expérience en termes de développement personnel.

Sa première expérience professionnelle, a été animée par sa passion première la communication, la publicité et les Relations presse chez Publicis Conseil à Paris. Chemin faisant, sa fascination pour le monde des médias l’a ensuite conduite à rejoindre l’un des premiers groupes de Media en France, Lagardère, en radio et télévision, puis le Groupe Canal Plus en marketing opérationnel et partenariats pour le compte des chaines multithématiques.

De retour au Maroc, Hasna souhaitait s’imprégner de l’écosystème et des objectifs et besoins du marché. Une expérience en événementiel lui a paru pertinente pour palper les différentes nuances du métier et avoir une vision globale du paysage des annonceurs marocains. Elle a ainsi intégré Capital Events, agence dédiée notamment à la gestion des grands comptes institutionnels, en tant que Directrice de projets. Adepte à transformer des sujets complexes en concepts créatifs et inspirants, avec un désir ardent de contribuer à la promotion du Maroc à l’international, elle devient Directrice communication, pour l’agence gouvernementale, Maroc Export, pendant plus de 9 années. Cette aventure très enrichissante, lui a permis de comprendre les différentes problématiques liées à l’industrie et l’export, et de représenter le Maroc avec fierté dans plus de 50 pays dans le monde.

Mais durant ce parcours, le marketing est resté un sujet sur lequel elle voulait se spécialiser afin d’ajouter quelques cordes supplémentaires à son arc, ce qui l’a menée à gérer le marketing et la communication pour l’une des plus belles marques figurant dans le top 10 à l’échelle mondiale : BMW. Suite à cette expérience, et afin d’atteindre une autre dimension en termes de marketing et relever des challenges aux standards internationaux, le choix d’une grande multinationale semblait être le plus judicieux. Elle intègre ainsi Beko Global en tant que Directrice Marketing pour la région North & West Africa. Que de chemin parcouru !