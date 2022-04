Portrait. Houda El Kohen. DG – Attijari Factoring

Produit 100% Attijariwafa Bank, Houda El Kohen est l’illustration parfaite de la place qu’occupe la femme au sein de cette institution, dans son engagement à promouvoir le leadership féminin au Maroc, et sa mobilisation pour une véritable mixité dans le monde économique.

Lire aussi | Portrait. Nawal Chraibi, DG – MAScIR

Après des études en Economie d’Entreprises & Marchés Européens au sein de l’Université Paris XI, et un début de carrière au sein du cabinet Arthur Andersen, en qualité d’auditeur, elle rejoint Attijariwafa Bank en 2001. Progressivement elle y gravit bien des échelons, passant par la banque de financement et d’Investissement, où elle gère avec succès le conseil, l’accompagnement du réseau et la structuration des crédits d’investissement (Grandes Entreprises / PME / TPE) pour prendre la tête de la filiale Factoring d’Attijariwafa Bank, manageant avec détermination et rigueur l’activité des plus sensibles qu’est celle du factoring, gérant pour ses clients financement et recouvrement des créances, garantissant évaluation et solvabilité du client.

Lire aussi | Portrait. Radia Cheikh Lahlou, Cofondatrice de l’initiative Matyn, DG du cabinet Declic – RSE

Pour la DG de Attijari Factoring, la mixité représente un enjeu économique majeur. Plusieurs études internationales ont établi que les entreprises qui offrent une meilleure intégration aux femmes sont plus compétitives, plus productives et plus innovantes. « J’ai la chance d’avoir évolué au sein d’un Groupe qui s’investit pleinement pour la condition de la femme en entreprise, et qui croit fermement que notre pays ne peut en aucun cas se priver de la moitié de ses talents. Aujourd’hui, au Maroc, de nombreuses portes s’ouvrent avec l’émergence d’une nouvelle génération de femmes diplômées, sorties des meilleures écoles et universités marocaines et internationales. Elles mènent leur carrière à l’égal des hommes les plus doués de leur génération et dans tous les domaines : finance, industrie, informatique, énergie, biotechnologies ; elles occupent un niveau de responsabilité impensable il y a quelques années. Si les chiffres restent contrastés, qu’un chemin important reste à parcourir et que de nombreux freins persistent, je reste tout de même persuadée que les femmes incarnent l’avenir, la modernisation, et la réussite de notre économie », estime-t-elle.