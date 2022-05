Portrait. Houyame Mourchid, Directrice d’agence Reichen et Robert & Associés International

Sa vocation est de faire parler les édifices, de leur donner cette forme qui enchante, cette âme qui les fait vivre et perdurer. Pour elle, l’architecture est avant tout un moyen d’expression. Elle, c’est Houyame Mourchid, une talentueuse architecte-urbaniste qui amène une vision nouvelle de la ville marocaine et africaine d’aujourd’hui, pour toutes et tous, durable et innovante. Nombreuses sont ses réalisations qui en témoignent, à l’exemple des projets de Casa-Anfa, la Ville Nouvelle de Zenata, la Cité des Affaires de l’Afrique de l’Ouest à Dakar, Sofia Antipolis, etc.

Membre de l’équipe dirigeante de l’une des 10 plus grandes agences d’architecture en France, Houyame Mourchid dirige sa filiale internationale qui intervient dans de grands projets, aussi bien urbains qu’architecturaux, au Maroc et de par le monde. Avec ses équipes multidisciplinaires, basées à Paris, Rabat et Genève, elle promeut l’intelligence collective pour favoriser l’émergence d’idées innovantes aboutissant à des projets représentatifs.

Lire aussi | Portrait. Wafa Mezouar, DG de l’Association Al Jisr

Elle a bâti sa carrière par-delà les frontières. Après une double diplomation en architecture à l’École Nationale Supérieure de Bretagne, et en génie civil à l’Institut National des Sciences appliquées à Rennes, elle a fait ses classes auprès d’architectes de renom tels que Bernardo SECCHI et Pablo ORTUZAR.

En parallèle à ses différentes collaborations avec des agences d’architectures françaises, elle a choisi de rester proche de la sphère universitaire en exerçant la fonction de Maître de Conférences et professeur d’architecture à l’Ecole Nationale Supérieure de Bretagne puis à l’Ecole d’Architecture de Rabat.

Lire aussi | Portrait. Kenza Margaoui, General Counsel du Groupe OCP

En tant que femme marocaine dirigeante, Houyame Mourchid convoque l’histoire en rappelant les nombreux exemples de femmes qui ont su sortir du rôle auquel la société s’obstine à les prédestiner, pour une société marocaine plus inclusive, et plus reconnaissante ; des femmes comme Zaynab al-Nafzaouiya, grande figure politique de l’empire almoravide (1055-1147) ; la poète et chanteuse Kharboucha qui a dédié sa vie à la résistance contre une certaine tyrannie misogyne ; ou encore Malika Al-Fassi, la seule femme signataire du Manifeste de l’Indépendance de 1944.

Aujourd’hui, le nouveau modèle de développement a mis en exergue la primauté des normes qui limitent l’épanouissement individuel et empêche l’autonomisation de la femme au Maroc. Malgré tout, Houyame Mourchid reste convaincue que la femme marocaine a toute sa place et sa légitimité à occuper des postes à haute responsabilité. « L’histoire nous l’a montré, à nous de faire en sorte que ça ne soit plus l’exception, mais que ça devienne la règle », ajoute-t-elle.