Portrait. Kenza Margaoui, General Counsel- Groupe OCP

Elle est titulaire d’un DEA de droit anglais et nord-américain des affaires et du Magistère de droit des affaires de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ainsi que d’un L.L.M de l’Université du Texas à Austin.

Elle a occupé les fonctions de présidente de l’Association des Juristes d’Affaires du Maroc à Paris en 2011-2012 après avoir été chargée du programme commun AJAM-Clifford Chance pour l’octroi de bourses de mérite à des étudiants en droit en France.

A son arrivée au Maroc, elle a contribué à la création du Cercle Marocain des Directions Juridiques qui a pour vocation de développer un réseau de networking et qui organise des formations et anime un programme de mentoring en partenariat avec des universités marocaines. Elle fait également partie du Cercle Women in Law dans le cadre de l’association Lean In MoroccanChapter, dont l’objectif est de créer un cercle bienveillant de networking et de partage d’expériences.

Kenza Mergaoui estime que “ Nous avons la chance de vivre aujourd’hui dans un contexte dans lequel énormément d’initiatives ont émergé et émergent, bien que la route soit encore longue. De plus en plus d’études au niveau mondial menées par des experts et des organisations internationales établissent clairement une forte corrélation entre une meilleure représentativité des femmes dans les organes de gouvernance et les effets positifs économiques et business. Il est établi que la diversité engendre une innovation et une créativité accrues et contribue à une meilleure attractivité et rétention des talents”. Quant à son engagement au sein du groupe OCP, il a du sens et des inductions. “ Nous pensons que la diversité en général et la diversité genre en particulier, est un pilier de notre stratégie et contribue quotidiennement à faire face aux enjeux auxquels nous faisons face. L’OCP fait partie des premières entreprises marocaines et africaines à s’inscrire dans cette démarche de manière durable et ne doute pas que de nombreuses autres entreprises suivront”.

La femme au sein de son institution est au cœur d’une stratégie réfléchie et opérante. Elle en sait toute l’importance et elle en sait l’exemplarité s’agissant d’un géant de référence. Son vœu est de voir d’autres entreprises s’en inspirer, jusqu’à s’établir en simple modalité et non demeurer en modèle à suivre.