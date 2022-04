Portrait. Khalida Hilm, Guide touristique

Ambassadrice culturelle par excellence, Khalida Hilm a fait du rayonnement culturel du Maroc un sacerdoce. Depuis 35 ans elle s’évertue à faire vivre aux hôtes du pays, chacun dans sa langue, le meilleur du pays, et en faire garder une excellente image.

Polyglotte et musicienne instrumentiste, elle est dans une relation fusionnelle avec son pays, incarnant tout le sens que l’on prête au mot patriote. Née et élevée dans une famille d’enseignants de langues à Marrakech, cette fille d’Imam a fait ses premières classes à l’école coranique où elle a appris le Coran et les Moutounes. Après son Baccalauréat, section Anglaise en 1983, elle sort diplômée deux universités en France (Sorbonne à Paris et Strasbourg), où elle a étudié les Langues Etrangères Appliquées (Arabe, Français, Anglais, Hébreu, Allemand, Espagnol). Elle est aussi à l’aise avec l’italien, le turc et le persan. Polyglotte ? On ne saurait mieux et plus !

De retour au Maroc en 1987, elle a d’abord enseigné à l’Ecole Hébraïque du Guéliz en vacataire bénévole, avant d’obtenir son accréditation pour devenir l’une des premières femmes guides touristiques polyglottes au

Maroc, et la première à parler et écrire l’Hébreu. Outre la ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Orna Barbivai, Khalida a eu l’honneur d’accompagner plusieurs illustres hôtes et VIPs en visite officielle au Maroc, telles Sa Majesté Margaret II, Reine du Danemark, la famille royale d’Arabie Saoudite, les premières dames d’Afrique, Madame Sonia Ghandi, et des délégations Israéliennes pendant le GATT (devenu OMC).

Khalida Hilm a aussi étudié au Conservatoire de musique de Marrakech. Elle a participé au Festival des Conteurs de Marrakech en tant que formatrice et performe toujours dans une chorale au Conservatoire à Marrakech. Elle est aussi détentrice d’un diplôme d’opticienne optométriste, obtenu en 2020. Pour Khalida Hilm, le leadership féminin ne fait plus débat de nos jours. Se référant aux grandes initiatives Royales en faveur de la femme marocaine, de son inclusion au sein d’un projet social moderniste puisant dans les valeurs de la religion islamique ainsi que dans le patrimoine commun de l’humanité fondé sur le principe de la justice de l’égalité et de l’équité, elle juge néanmoins que de nombreuses femmes peinent encore à atteindre des postes de responsabilité à cause d’obstacles invisibles. Ainsi, Khalida Hilm pense que l’on devrait mettre en exergue et vulgariser les «success stories» des cas de femmes dans tous les domaines. Mais en tout état de cause, « le réexamen des lois et règlements en place pour se conformer aux exigences constitutionnelles, en termes de parité et de genre, reste primordial pour surmonter les stéréotypes socioculturels du domaine du travail », déclare-telle.