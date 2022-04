Portrait. Laila Bensouda, DG – Madaëf Golfs & DGA – Taghazout Bay

Le Maroc, grande destination touristique, attire de plus en plus de grandes chaînes hôtelières, notamment les grandes chaînes de luxe. Ce succès, le Royaume le doit surtout aux grands aménageurs touristiques comme la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST) ou encore Madaëf Golfs. Depuis une décennie, Laila Bensouda se consacre à travers ces deux entités, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) à l’émergence de nouvelles destinations attractives, au renforcement de la capacité d’accueil et à la montée en gamme de l’offre touristique nationale.

Animée par l’envie de participer à la concrétisation de projets d’entreprise et celle d’exercer un métier plus opérationnel, Laila rejoint le Groupe CDG il y a dix ans. C’est ainsi qu’elle travaille depuis sur la conception et le développement d’une nouvelle destination touristique d’envergure pour le Royaume, Taghazout Bay (Directrice Générale Déléguée de la SAPST depuis deux ans).

Lire aussi | Portrait. Selma Bennis, Directrice Impulsion Economique et Offre Territoriale – Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat

Passionnée par le secteur du tourisme, Laila Bensouda occupe également depuis peu le poste de Directrice Générale de Madaëf Golfs, premier opérateur national en matière de gestion golfique, et réussissant une performance qui mérite d’être soulignée. L’été dernier, pour sa première année d’ouverture, la station Taghazout bay, avec ses six grands hôtels ouverts, a réalisé, en dépit de la pandémie, un taux d’occupation proche de 100 %.

Diplômée de Télécom Paris, elle a démarré sa carrière en France en tant qu’Ingénieur d’Affaires au sein de Wavestone. Trois ans plus tard, elle rejoint Corporate Value Associates (CVA), à Paris puis dans leur bureau de Casablanca en tant qu’Associate. Cette expérience dans le conseil en stratégie lui a permis de mieux appréhender les enjeux business des grandes entreprises, dans des domaines variés qui touchent à la stratégie d’entreprise et à l’organisation.

Lire aussi | Portrait. Dr Bouchra Benchekroun, Nutritionniste et psychothérapeute

Laila Bensouda qui avait au début des années 2000 beaucoup œuvré au sein de l’association Maroc Entrepreneurs fondée et gérée par des étudiants et jeunes diplômés marocains en France, reste toujours très attentive à tout ce qui concerne la condition féminine. Pour la General Manager de Madaef Golfs & Deputy de Taghazout Bay, la condition de la femme marocaine a fort heureusement beaucoup évolué ces dernières années sur l’ensemble des plans politique, social et économique, avec notamment deux avancées majeures que sont la refonte de la Mudawana et l’adoption de la Constitution de 2011 qui a instauré le principe d’égalité des genres. «Une meilleure sensibilisation des citoyens, depuis l’école, à la problématique de l’égalité s’avère nécessaire pour briser certaines idées préconçues.…» souligne-t-elle.