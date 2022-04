Portrait. Lamia Housni, DG – P-Curiosity LAB & Entrepreneur Academy Executive Education Science & Technology UM6P

Rechercher l’excellence, mettre en valeur l’humain, et servir sa communauté, tels ont toujours été les axes forts qui conditionnent au quotidien la vie de Lamia Housni. Élève brillante tout au long de son parcours scolaire qu’elle a effectué au sein de l’école publique, elle décide d’effectuer ses classes préparatoires Math Sup, Math Spé, l’objectif étant d’entamer des études d’ingénierie.

Major de sa promotion, elle intègre dans la foulée l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat. Attirée très jeune par des domaines liés à la technologie et surtout consciente que la filière en rapport avec la maintenance a de beaux jours devant elle, Lamia Housni se spécialise plus particulièrement dans l’ingénierie électromécanique. D’aucuns diront que cette spécialité serait plus particulièrement masculine.

Ne leur en déplaise, Lamia Housni dément le cliché et plonge dans ce milieu pour y évoluer avec aisance, et faire la part belle à sa passion pour la conception mécanique, l’électromécanique, ou la mécatronique, allant jusqu’à s’y distinguer, brillamment, en devenant major de sa promotion.

C’est en 2002 qu’elle débute sa carrière au sein du Groupe OCP, qu’elle avait intégré pour son projet de fin d’études. Au cours de ses 20 dernières années, elle a renforcé ses connaissances techniques par un MBA Exécutif d’HEC et a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du premier grand groupe du pays.

Sa grande expertise en matière de gestion de l’humain et son intelligence relationnelle lui ont permis d’évoluer professionnellement dans des univers différents. En effet, Lamia Housni a, tour à tour, occupé plusieurs postes à responsabilités. Elle dirige aujourd’hui le P-Curiosity LAB et l’Académie de l’Entrepreneur au sein de l’Université Polytechnique Mohamed IV.

Deux structures qui visent à assurer une transformation menée par la communauté au profit des zones rurales en Afrique à travers des services inclusifs, durables et innovants. En sus de ses responsabilités, elle a été nommée Directrice de l’Executive Education Science & Technology. Ayant évolué dans un environnement professionnel majoritairement masculin, Lamia Housni se fait une idée précise du statut de la femme dirigeante dans le Royaume.

«Au Maroc, à travers mes interactions avec différents acteurs, j’observe qu’il existe une prise de conscience de l’importance de la diversité du genre dans plusieurs entreprises et institutions», explique-t-elle. Et d’ajouter : «augmenter le nombre de femmes dans les postes de direction est nécessaire, mais pas suffisant pour résoudre la question de la sous-représentation des femmes dans les postes de direction ».