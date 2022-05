Portrait. Mariem Sakmassi, Chef de département Marketing, Communication, CRM et Formation Commerciale-Opel Maroc

Rien ne prédestinait Mariem Sakmassi à intégrer le milieu automobile et à y faire carrière. Pourtant, c’est bel et bien dans ce secteur qu’elle a commencé à se faire un nom et une place, qui plus est, au sein du groupe automobile marocain Auto Hall, un acteur majeur dans la distribution des matériels roulants multimarques dans le Royaume. Elle y trace son chemin, progressivement, sûrement.

Baccalauréat série Sciences Expérimentales en poche en 2005, Mariem Sakmassi choisit tout naturellement de décrocher un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) option physique-chimie à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia.

Pour autant, si les matières scientifiques ont toujours suscité son intérêt, c’est vers une tout autre discipline qu’elle s’est tournée avec succès, à savoir la gestion et le commerce. Et c’est par l’École Nationale de Commerce et de Gestion, qu’elle passe pour faire sa diplomation en se spécialisant dans le marketing et l’action commerciale.

Un bagage universitaire qui a permis à Mariem Sakmassi d’intégrer le groupe Auto Hall courant 2011 en tant que responsable marketing après-vente, satisfaction et fidélisation, pour le compte de Scama, l’une des filiales du groupe automobile qui commercialise la marque Ford. Une première expérience professionnelle formatrice qu’elle qualifie de très enrichissante et qui lui permet d’accéder à d’autres responsabilités. Ainsi de 2013 à 2018, elle officie en tant que Chef de service pièces de rechange au sein de Scama. Et c’est l’année 2018 qui constituera à la fois un véritable tournant et un nouveau challenge pour Mariem Sakmassi.

En effet, c’est à cette période que le constructeur automobile Opel, qui souhaitait renforcer sa position au Maroc, s’est allié à Auto Hall. Et pour mener à bien la destinée de la marque, la nouvelle filiale du groupe baptisée Société Marocaine de l’Automobile Allemande (SMAA) a constitué sa nouvelle équipe, au sein de laquelle Mariem Sakmassi occupe le poste de Chef du département Marketing, Communication, CRM, et Formation Commerciale.

S’agissant du statut de la femme dirigeante au Maroc, cette jeune mère de famille s’est forgée son opinion : «le Maroc d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier et cela est aussi valable pour le leadership féminin. Le statut de femme cadre, haut cadre et même dirigeante est à présent naturel». Et Mariam Sakmassi de conclure : «si nous observons de près l’évolution du statut de la femme cadre, nous ne pouvons que parier sur l’accomplissement total des femmes en leur qualité de cadres et de dirigeantes dans les années à venir. De la sorte, les sommets des pyramides des entreprises marocaines seront de plus en plus nuancés par une présence féminine accentuée».