Portrait. Nadia Rhaouti, Directrice Communication de l’AMDIE

Fidèle à son leitmotiv, sa première expérience la mènera en septembre 1994 au CMPE-Centre Marocain de Promotion des Exportations (qui deviendra plus tard Maroc Export), officiant dans différents départements, se forgeant une expérience des plus denses, et imprimant dans son CV un parcours professionnel qui se remarque. En 2009, c’est à Maroc Export, que Nadia Rhaouti est propulsée à la tête du département Agro-industrie pour occuper après le poste de Directrice Sectorielle pendant huit ans.

Durant cette longue période au service de la promotion des exportations du Maroc, elle a mené des centaines de missions à l’étranger, allant de l’organisation et de l’encadrement de la participation Marocaine dans des missions commerciales à Dubaï, en Syrie, au Gabon et en Russie…, passant par des foires à Bordeaux, Hanovre, Dakar, Arabie Saoudite,…, des forums à Dakar et Tunis, au Burkina…, des salons spécialisés (Agriflour Middleast à Dubai, Motortec à Madrid, Cevisama à Valence, Subcontratacione à Bilbao, Automechanika à Francfort,…) jusqu’aux caravanes de l’Export en Afrique de l’Est ainsi qu’ à l’organisation de Missions BtoB virtuelles.

Puis en 2017, vient la création de l’AMDIE (Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations). Alors, lui vient l’idée de développer son leadership et accompagner sa transition professionnelle en suivant un Master Spécialisé Coach Dirigeant à l’I.S.C.A.E. « Ce fut une expérience enrichissante ! », dit-elle. Entre janvier 2019 et septembre 2021, elle occupera le poste de Directrice des Industries du Textile et Cuir avant d’être désignée à la tête de la Direction Communication.

Et aujourd’hui, elle continue de produire de la valeur ajoutée pour son pays à travers la promotion de la marque « Morocco Now », la plateforme à l’épreuve du futur pour saisir les opportunités d’un monde en mutation et la valorisation des atouts du Maroc, un Maroc gage de succès, agile, durable et compétitif.

Tout récemment, en octobre dernier, elle a contribué au lancement de Morocco Now à l’expo Dubai, lancement accompagné d’une large campagne d’affichage à la tour de Burj KHalifa à Dubai, la tour IAM à Rabat, les métros de Casablanca et Rabat, une campagne média à CNN, BBC, Blumberg et affichage à Times Square et la fameuse place de Shibuya. Et « last and not least », elle a obtenu son Master en Management de Projets et Programmes à l’Université Internationale de Rabat.

De par sa fonction, accompagner les femmes marocaines chefs d’entreprises dans leurs activités à l’export à travers plusieurs mesures d’appui aussi bien financier que logistique et technique, Nadia Rhaouti voit cela comme un privilège, elle qui est d’ailleurs intervenue lors d’une Table Ronde sur l’importance du rôle des femmes entrepreneures dans la promotion des échanges commerciaux entre les pays Africains en 2016 en marge de la COP 22.