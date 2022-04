Portrait. Nawal Chraibi, DG – MAScIR

L’actuelle Directrice générale de MAScIR, qui a intégré en décembre la Fondation en tant que Directrice Support en charge de la direction financière et administrative, ressources humaines et systèmes d’informations en décembre 2009, peut être fière de cette structure de recherche de niveau mondial qui a accumulé, au fil du temps, un vrai savoir-faire, elle qui a tant contribué dans cette montée en puissance de l’institution.

Lire aussi | Portrait. Radia Cheikh Lahlou, Cofondatrice de l’initiative Matyn, DG du cabinet Declic – RSE

Diplômée de l’Université Paris Dauphine, après l’obtention de son baccalauréat à Rabat, Nawal Chraibi débute sa carrière dans de prestigieux cabinets de conseil à Paris tels qu’ARTHUR ANDERSEN, ERNST &YOUNG et MAZARS et GUERARD. Dès l’obtention de son diplôme en 2000, elle assume très tôt des responsabilités en tant que Consultante Sénior en accompagnement d’entreprises au sein du pôle consolidation puis de responsable de missions et a eu l’opportunité d’intervenir dans différentes missions de consolidation en Industrie, Banque et Assurance. C’est en 2007 qu’elle décide de revenir au Maroc pour intégrer en tant que Deputy CFO (DAF Adjointe) et Project Financial Controler au niveau de la filiale d’Alcatel Lucent à Rabat avant de rejoindre la Fondation MAScIR. Entre décembre 2016 et décembre 2018, elle prend en charge la direction générale par intérim et depuis décembre 2018, Nawal Chraibi occupe le poste de directrice générale de MAScIR.

Lire aussi | Portrait. Fatiha Charradi, Vice-Présidente en charge du Développement Agricole-OCP

Il faut dire que grâce à ses 22 ans de métier dans les domaines financier et administratif, elle a eu l’opportunité de monter en compétences et acquérir bien de l’’expérience en matière d’analyse financière, de gestion de projets et de management. Aujourd’hui, après 15 ans d’existence, MAScIR a grandi et a fait des petits : plusieurs startups (dont MOLDIAG spécialisée dans le diagnostic moléculaire qui produit et commercialise, entre autres, le kit PCR Covid 19) et MAScIR Valor, une société anonyme, véhicule de valorisation, d’investissement et de promotion des produits issus de la recherche scientifique et technique de MAScIR.

L’autre fierté de Nawal Chraibi est le ratio parité hommes/femmes à MAScIR qui est quasi parfait 55/45 et qu’elle ambitionne d’améliorer davantage. A ses yeux, le statut de la femme marocaine cadre, haut cadre et dirigeante est partiellement positif. «Le pourcentage des doctorantes (étudiantes chercheures) par rapport à la population des étudiants salariés de MAScIR est de 57%. Ces doctorantes représentent toutes les régions du Maroc. En terme de production scientifique, 35% des brevets sont déposés par des femmes chercheures et/ou ingénieurs et 50% des publications reviennent aux femmes», fait-elle constater.