Portrait. Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)

Polyglottte, Nezha Hayat a débuté sa carrière en Espagne au Banco Atlantico dans la division internationale comme responsable des risques internationaux et portefeuille de la dette restructurée (1985-1988). De 1988 à 1990, elle a occupé le poste de responsable corporate finance dans deux sociétés de bourse à Madrid (Inverfinanzas, puis Bravo y Garayalde). En 1990, elle bascule dans les activités de banque privée, d’abord comme directrice de banque chez Banco Inversion à Marbella et en 1993 comme directrice adjointe de l’unité offshore de la Banque Nationale de Paris à Tanger. Elle rejoint ensuite la Société Générale Marocaine de Banques en octobre 1995 et lance ses activités de gestion d’actifs et d’intermédiation en bourse, à la suite de la Réforme des marchés des capitaux au Maroc et de la privatisation de la Bourse de Casablanca.

En 1999, elle est la première femme à être élue présidente d’une association professionnelle, l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB), pour deux mandats, au cours desquels elle a obtenu des incitations fiscales pour les entreprises s’introduisant en bourse (mesures toujours en vigueur depuis).

Elle a été distinguée Global Leader for Tomorrow par le World Economic Forum à Davos en 2000 et a participé en cette qualité à plusieurs conférences annuelles et régionales jusqu’en 2009. Elle reçoit un prix d’excellence du G8 à Londres en juin 2013 pour son parcours dans le secteur bancaire et ses efforts en faveur du développement des marchés des capitaux au Maroc.

Elle est une des fondatrices de L’Association des femmes Chefs d’Entreprise (AFEM) en 2000 dont elle assurera la vice-présidence. En 2012, elle lance et préside le Club des Femmes Administrateurs au Maroc (CFA Maroc), pour inciter les sociétés publiques et privées à ouvrir leurs conseils d’administrations aux femmes.

Elle a été membre du Conseil d’Administration de la CGEM et de la Chambre de Commerce Britannique au Maroc depuis 2012, et jusqu’à sa nomination en tant que Président- Directeur- Général de l’AMMC. Elle est, depuis 2016, membre du conseil d’administration de l’Autorité Marocaine de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale(ACAPS) et membre du Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRC). En Mai 2020, Mme Hayat a été élue Présidente du Comité Afrique et Moyen-Orient (AMERC) au sein de l’Organisation internationale des régulateurs des marchés financiers (OICV), rejoignant ainsi le Conseil d’Administration de l’OICV pour le mandat 2020-2022.Cette organisation regroupe les principaux régulateurs de valeurs mobilières du monde et a pour objectif principal de mettre en place des standards internationaux permettant principalement de renforcer l’efficacité et la transparence des marchés de valeurs mobilières.

Nezha Hayat a été décorée du Wissam Al Arch catégorie officier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En 2019, elle reçoit la décoration de Commandeur de l’Ordre du Mérite Civil espagnol.

Nezha Hayat est l’exemple de la femme marocaine au parcours ‘’décoiffant’’ et impressionnant. Un parcours que compétences, constance et persévérance expliquent autant qu’ils inspirent. Un parcours qui se veut de ceux qui illustrent que ce que femme veut, femme l’atteint, contre vents et marées. D’aucuns diront qu’il est exception, mais l’exception ne confirme-t-elle pas la règle ? Une règle que la femme Nezha Hayat impose et non s’impose. Le LA est donné, Nezha Hayat n’arrêtera pas sa contribution à l’évolution de la femme marocaine, à son rythme, sans se mettre une pression quelconque, ne se croyant pas obligée d’assumer tous les rôles, soyons sûrs que la condition de la femme dans notre pays avancera.