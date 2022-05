Portrait. Ouns Lemseffer, Associée de Clifford Chance Casablanca

Cela fait maintenant 12 ans que Ouns Lemseffer officie au sein du bureau régional de Clifford Chance à Casablanca. Diplômée de l’Université Paris 2 Panthéon Assas et d’ESCP Europe, avocate au barreau de Paris, elle s’est installée à Casablanca en janvier 2012 pour y ouvrir le bureau régional de Clifford Chance pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest aux côtés de Mustapha Mourahib.

Elle a été nommée associée en mai 2021 et est co-responsable de la pratique Afrique Francophone de Clifford Chance. Elle a également été nommée responsable de la pratique des financements structurés, des marchés de capitaux et de la réglementation financière du cabinet sur l’ensemble du continent africain. Car il faut le préciser, Ouns Lemseffer dispose d’une longue expérience en matière de rédaction de projets de lois dans le secteur financier, aussi bien au Maroc que pour d’autres pays africains.

Au regard de sa grande expérience et de ses compétences professionnelles qui forcent l’admiration, on comprend qu’elle figure au rang des 100 meilleurs avocats d’Afrique francophone, comme en atteste un classement réalisé par nos confrères du Magazine Jeune Afrique. Autant dire que cette mère de famille de trois enfants sert de modèle d’inspiration aux femmes et aux hommes qui souhaitent concilier vie professionnelle et vie personnelle. Parallèlement à ses réalisations impressionnantes sur le plan professionnel, elle a toujours été très impliquée dans les initiatives de diversité et d’inclusion.

Aux côtés d’autres femmes leaders au Maroc, elle a participé récemment au lancement de We4She, un réseau de femmes dirigeantes en partenariat avec l’Africa CEO Forum, pour renforcer la présence des femmes dans les instances dirigeantes et œuvrer dans une volonté forte de partage.

S’agissant du statut de la femme dirigeante au Maroc, Ouns Lemseffer déclare sans détour que « même si le Maroc a fait des avancées notables ces dernières années pour l’égalité des genres dans les organes de gouvernance, l’intégration de la femme dans le marché du travail reste insuffisante ». Et d’ajouter : « les instances décisionnaires sont aujourd’hui clairement mobilisées pour faire évoluer les choses. Je pense que la dernière réforme de la loi sur les SA, le Nouveau Modèle de Développement et les efforts déployés par les nombreuses initiatives et associations existantes permettront de renforcer la présence des femmes dans l’ensemble des instances dirigeantes, et pas seulement au sein des conseils d’administration. Et Ouns Lemseffer de conclure : «je suis donc optimiste que des avancées considérables seront opérées sur les 10 prochaines années».