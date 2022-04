Portrait. Radia Cheikh Lahlou, Cofondatrice de l’initiative Matyn, DG du cabinet Declic – RSE

Militante dans l’âme et animée par un intérêt profond pour le développement durable, elle fonde Déclic en 2007, une agence orientée communcation institutionnelle à ses débuts. Après une formation en management du Développement Durable et de la RSE à l’ESCP, Radia décide de repositionner l’agence comme un acteur majeur de la responsabilité sociétale des entreprises à travers une activité de conseil et de conduite de changement. Le cabinet se rapproche par la suite de cabinets français, leader en RSE pour compléter sa gamme de services.

Lire aussi | Portrait. Fatiha Charradi, Vice-Présidente en charge du Développement Agricole-OCP

Radia Cheikh Lahlou est résiliente par nature, et le vit pleinement à travers sa passion pour la course, notamment en montagne. C’est un esprit libre qui aime courir à travers les grands espaces, puis reprend son souffle pour continuer son militantisme pour une société plus inclusive. Elle a cofondé l’initiative Matyn qui vise à faciliter l’accès aux marchés aux coopératives locales, qu’elles soient féminines ou pas. Matyn cherche également à faire valoriser les produits du terroir et à encourager l’achat local.

Lire aussi | Portrait. Pr Amal Bourquia, Professeur de médecine, spécialiste en néphrologie

Elle est également investie dans l’association “We for She”, qui vise à soutenir une plus grande représentativité des femmes dans le monde professionnel. Malgré son rythme de vie aux responsabilités multiples, Radia Cheikh Lahlou appuie la jeunesse marocaine à travers son investissement au sein d’ENACTUS, une ONG qui agit pour apporter des solutions entrepreneuriales aux enjeux socio-économiques, dont elle est membre du conseil d’administration.