Portrait. Selma Bennis, Directrice Impulsion Economique et Offre Territoriale – Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat

Un profil multiculturel combiné à une ambition sans limites, c’est ce qui fait de Selma Bennis la femme qu’elle est aujourd’hui. Elle passera 14 ans en Arabie Saoudite, avant de s’envoler pour Paris après son lycée à Casablanca. Elle y rejoint l’université Paris 9 Dauphine, puis obtient un Master en Finance en double diplôme avec Telecom Paris Sud. Sa carrière et son intérêt dans le soutien à l’entrepreneuriat ont démarré avec une expérience de 3 ans dans le cabinet de conseil Grant Thornton à Paris, où elle a participé à des missions de due diligence d’acquisition et de cession de startups et de PME pour le compte de fonds d’investissement et d’industriels. Elle a par la suite travaillé pendant 4 années dans la société de gestion des investissements de la compagnie d’assurance SAHAM.

Animée par l’impact, Selma rejoint la Fondation du Groupe OCP et y travaille pendant 6 années. Elle a pu investir ses premières années dans le développement du programme OCPEN dédié à la construction et au renforcement de l’écosystème entrepreneurial marocain. Consciente de la nécessité de travailler sur l’amont de la chaîne de valeur et de cultiver l’état d’esprit entrepreneurial chez les jeunes pour dynamiser l’écosystème, Selma a rejoint l’Université Mohammed 6 Polytechnique de Benguerir et y créer «Entrepreneur Academy»: un programme de sensibilisation, d’initiation et de formation à l’entrepreneuriat pour les étudiants, chercheurs et salariés.

Après un programme d’échange de 2 mois aux Etats Unis en tant que US Professional Fellow, Selma a co-fondé l’initiative MATYN: 1ère plateforme marocaine de challenge solidaire pour la promotion de l’achat local et responsable. MATYN a comme mission de démocratiser et d’encourager l’achat local et responsable et valoriser les produits du terroir au plus grand nombre, en connectant le tissu des coopératives aux entreprises et en engageant les communautés de collaborateurs à travers des souks solidaires en entreprise ou les challenges digitaux solidaires itinérants à travers la plateforme MATYN.

En 2020, elle quitte le secteur privé et rejoint l’administration, plus précisément au sein du Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat où elle a pris en charge l’ensemble des nouvelles missions du CRI post réforme : l’intelligence économique, la contribution à la planification stratégique, l’offre et le marketing territorial et enfin, l’accompagnement de la TPME.