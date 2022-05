Portrait. Wahba Zniber, DG de Qair Maroc

Femme et mère épanouie, Wahba Zniber est aussi une professionnelle qui mène sa carrière avec brio, animée par le désir ardent de créer un impact positif. Son parcours atypique, de la finance aux énergies renouvelables, fait d’elle aujourd’hui la Directrice générale et actionnaire de Qair Maroc. Ce qu’elle assume dans un esprit combattif, alliant management et leadership au quotidien, en attestent l’implication et le dynamisme de ses équipes. Diplômée d’une maitrise en Finance obtenue à Paris Dauphine et d’un Master spécialisée en Gestion de Projets Internationaux de l’ESCP Paris, elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas, en ventes de dérivés actions en salle des marchés.

Lire aussi | Portrait. Pr Jihane TOUGHZA, Spécialiste hématologie et oncologie

Elle fait ensuite le choix de rompre avec le monde de la finance pour travailler dans un domaine qui correspondait à ses valeurs, celui du développement durable. Lors de son Master spécialisé à l’ESCP, sa thèse, sur la mise en place d’un parc éolien au Maroc, lui avait valu les félicitations du jury et lui offrant ainsi l’opportunité de travailler dans l’entreprise américaine « Maple Renewables ».

De retour au Maroc, elle opte pour l’entrepreneuriat créant en 2011 son entreprise « Maroc Renewables ». Six mois après, elle scelle un partenariat avec « JMB Energie » devenu Quadran et aujourd’hui Qair Maroc. En 11 ans, Qair Maroc a développé des projets éoliens et solaires, devenant la référence du « PPA » (Power Purchase Agreement) dans l’autoproduction et ambitionne de faire partie des plus grands producteurs privés d’électricité au Maroc.

Lire aussi | Portrait. Touria Sbiri, PDG de Serp Recyclage Maroc et Présidente de la Fédération des Recycleurs Collecteurs et Chineurs

Entourée d’hommes au départ, Wahba Zniber constate un réel changement depuis près 3 ans, avec de plus en plus de femmes dans le secteur et également dans l’ensemble des secteurs industriels de ses clients. Ainsi, au sein de Qair Maroc, l’élément féminin est majoritaire comparé à l’effectif masculin et cela n’a nullement été un acte volontaire. « Les femmes développent plus facilement leur savoir-être et de plus en plus d’entreprises prennent conscience dans leur recrutement de l’importance des soft skills qui sont devenus aussi importants que les hard skills », dit-elle. Selon Wahba Zniber, des aménagements du temps de travail devraient être proposés aux femmes qui ont des enfants en bas âge au Maroc, comme c’est déjà le cas en France. Dans les 10 ans à venir, elle pense que cette tendance va continuer à se développer et que nous verrons de plus en plus de femmes cadres, hauts cadres et dirigeantes au Maroc. Les femmes y ont toute leur place. Elles peuvent être de vrais leaders.