Portrait. Yasmine Aboudrar, Directrice Exécutive en charge de la Stratégie & Développement du Groupe Attijariwafa bank

Tous ceux qui l’ont côtoyée professionnellement sont unanimes. Yasmine Aboudrar a l’excellence chevillée au corps, ce dont atteste clairement son brillant parcours académique démarré à Rabat. En 2000, bac avec mention très bien en poche, elle s’envole pour Paris, où, après deux années de classes préparatoires au prestigieux lycée Louis-le-Grand, elle est admise à HEC. En 2005, elle est la première étudiante d’HEC à intégrer l’école Polytechnique dont elle ressort avec un double diplôme HEC – Polytechnique. Yasmine rejoint alors, toujours à Paris, le leader mondial du conseil en direction générale, McKinsey & Cie. Poursuivant sa carrière internationale, passant par Tokyo, Dubaï, Libreville et San Francisco, elle se forge une expérience des plus remarquables, des plus solides.

Lire aussi | Fatim-Zahra Ammor : « A fin Mars, nous aurons atteint la capacité aérienne de 2019 »

Mais l’appel du pays étant le plus fort, elle ne tarde pas à demander sa mutation au bureau casablancais de la firme américaine. Ce qui fût fait, donnant l’occasion à Yasmine de contribuer à des missions stratégiques pour le compte du Royaume.

En 2017, l’ex-Associate Partner de McKinsey rejoint le groupe Attijariwafa bank en tant que Directrice Stratégie & Développement Groupe. Elle est promue Directrice Exécutive début 2020 directement rattachée à la Présidence. Elle est également nommée Secrétaire du Comité Exécutif et représente la Banque au sein du Conseil d’Administration du Centre Monétique Interbancaire (CMI). En dehors de ses activités purement professionnelles, cette polyglotte, passionnée de voyages, aime s’impliquer dans la vie de la Cité. Membre du mouvement ‘’Les Citoyens pour le mieux vivre ensemble’’, elle est également membre du bureau de l’association We4She, une émanation de l’Africa CEO Forum œuvrant pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances dirigeantes et pour l’autonomisation économique des femmes, prônée par le Nouveau Modèle de Développement (NMD).

Lire aussi | A Contre-courant. Et si Poutine avait ses raisons ? [Par Jamal Berraoui]

Quand on interroge cette jeune femme joviale, maman de trois enfants, sur ce qui l’anime, la réponse ne se fait pas attendre : « Si j’ai le sentiment de faire quelque chose qui a du sens, je le fais à fond et me donne à 100%. Heureusement, j’arrive plutôt bien à multitasker, mais j’avoue que ça n’est pas toujours facile ». Les obstacles, Yasmine ne les élude pas : « Si j’ai personnellement la chance d’évoluer dans un groupe qui valorise les femmes et où je ne me suis jamais définie par rapport à mon genre mais plutôt par rapport à mes compétences et à ma valeur ajoutée, force est de constater qu’à l’échelle nationale le chemin est encore long pour lutter contre les biais, parfois inconscients, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais je reste résolument optimiste. La récente adoption de la loi 19-20 qui consacre la nécessité de féminiser les conseils d’administration de certaines sociétés est un premier pas intéressant. Charge à nous d’aider à sa mise en œuvre et à l’élargissement de son périmètre d’application ».