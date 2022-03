Portrait. Zineb Baïz El Kabbaj, Fondatrice et présidente – AssociationMentor’Elles

Véritable force tranquille, portant à bout de bras ses valeurs et ses convictions, Zineb Baïz El Kabbaj manifeste un idéal d’empathie et de bienveillance à travers son action au quotidien. Avec son association Mentor’Elles créée en 2016, elle a concrétisé son ambition d’impulser et diffuser une culture d’empowerment pour tous, permettant aux femmes d’accéder plus facilement aux réseaux professionnels, role models et accélérateurs de carrière. Aujourd’hui, l’association regroupe près de 200 membres bénévoles et propose divers leviers permettant aux femmes de faire leurs choix en toute conscience (Mentoring, Inspiration, Masterclass, Networking…).

Zineb Baïz El Kabbaj allie son action à une brillante carrière. Décrochant son diplôme de Sciences Po Paris en 2007, elle a démarré dans le Conseil en France avant de rejoindre un Opérateur Télécom en plein lancement au Maroc en 2010. Durant 7 années, elle y a exercé des fonctions allant du Marketing, à la Stratégie avant d’y lancer l’activité Open Innovation pour promouvoir la collaboration avec l’écosystème Entrepreneurial et Startups via le développement d’initiatives communes porteuses de valeur et à fort impact. En 2017, elle rejoint un Groupe Bancaire Panafricain où elle occupe jusqu’à présent le poste de Directrice Innovation.

Sensible à la cause des femmes en milieu professionnel, Zineb Baïz El Kabbaj constate une régression du taux de participation des femmes marocaines à la population active ces 20 dernières années et craint même une dégradation à la suite de la crise du COVID. Elle déplore le manque d’infrastructures pour soutenir les femmes notamment sur la gestion des activités familiales et domestiques pour leur permettre de mieux gérer leur vie professionnelle car, selon elle, les femmes cadres partent de facto d’une situation inégalitaire et désavantageuse. En effet, elles sont tenues aux mêmes exigences sur les lieux de travail tout en ayant des freins et contraintes plus handicapantes que leurs collègues masculins.

Elle estime alors que «le changement viendra de la mise en place de lois et infrastructures facilitantes, de mesures concrètes au niveau des entreprises (aménagement du temps de travail, congé paternel, quotas en faveur de la diversité au niveau des postes de responsabilité), et de l’engagement des cadres à promouvoir individuellement la diversité (mentoring, partage de feedbacks, mise en visibilité des collègues au fort potentiel, création de modèles de succès au sein de l’entreprise pour inspirer les jeunes générations…»