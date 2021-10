Portugal. Ryanair dénonce le blocage de ses trois nouvelles liaisons avec le Maroc

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, hier samedi 30 octobre, que le Portugal a bloqué l’ouverture de ses trois nouvelles liaisons entre Lisbonne et le Maroc. Cette décision annule du coup des vols pour plus de 3.000 passagers portugais dès ce dimanche 31 octobre, indique Ryanair Holdings Plc, dans un communiqué.

Le management de la compagnie aérienne Ryanair est très remonté contre les autorités portugaises. « Il s’agit d’une violation flagrante de l’accord Ciel de l’Open-sky en vigueur signé entre l’Union Européenne et le Maroc. Ryanair opère entre le Portugal et le Maroc depuis plus de trois ans et l’on ne trouve pas d’explications pourquoi le ministère portugais des Infrastructures/ANAC (Portuguese Civil Aviation Authority) n’a pas délivré d’autorisations standard de vols pour permettre à ces vols d’être finalement opérés », se demande le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness dans un communiqué.

Lire aussi | Maroc. Le britannique Chariot Oil & Gas a trouvé un « acheteur pour le gaz » de son gisement Anchois

En effet, la première compagnie aérienne en Europe en nombre de passagers transporté, a annoncé hier samedi 30 octobre avoir été « illégalement empêchée le 29 octobre 2021 par le ministère portugais des Infrastructures et l’ANAC (Portuguese Civil Aviation Authority) d’opérer trois nouvelles routes aériennes vers le Maroc, provoquant l’annulation totalement inutile des vols de plus de 3.000 passagers portugais en provenance de Lisbonne prévus ce dimanche 31 octobre ».

Selon la compagnie low-cost irlandaise, elle « a tenté à plusieurs reprises d’obtenir ces autorisations au cours du mois dernier, mais certains membres du ministère de l’Infrastructure sont tous partis pour leurs vacances de vendredi soir, refusant ainsi de délivrer les autorisations habituelles et démontrant par la même occasion une totale indifférence au chaos qu’ils ont causé à plus de 3.000 passagers portugais qui voient leurs projets de voyage au Maroc, durant le week-end le plus chargé de l’année, désormais anéantis! »

Lire aussi | L’UM6P devient partenaire du savoir de l’Institut Future Investment Initiative

Les autorités portugaises, pour leur part, n’ont pas tardé à réagir. « Ryanair n’a pas fait la demande conformément à la loi et dans les délais, en se conformant aux exigences légales et en délivrant tous les documents nécessaires à l’analyse de la demande, malgré le fait que l’ANAC les ait demandés à plusieurs reprises (…) Il serait illégal d’accorder une autorisation en violation de la loi en vigueur », a ainsi réagi l’ANAC.