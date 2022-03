Pose de la première pierre de l’extension de l’usine du groupe américain Hexcel au Maroc

Le site de Casablanca fait partie du programme d’investissements d’Hexcel développé pour diversifier et sécuriser la chaîne d’approvisionnement au niveau mondial. Dans cette nouvelle usine, Hexcel transforme les matériaux de nids d’abeilles légers en pièces usinées pour renforcer des structures, avec notamment des applications dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avions, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère.

Présent à cette occasion, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, a déclaré : « qu’Hexcel Composites décide de renforcer sa présence à Midparc, dans ce contexte mondial peu enclin à l’investissement, est bien révélateur de la résilience de la plateforme aéronautique marocaine, mais aussi de sa compétitivité qui s’est forgée une renommée mondiale, grâce à la vision éclairée du Roi Mohammed VI. Nous avons soutenu ce projet depuis son démarrage, en tant que métier pionnier, d’une part, pour permettre à Hexcel de doubler sa capacité visant à répondre à la demande croissante en produits en composite et, d’autre part, pour créer plus d’opportunités d’emploi à nos jeunes et renforcer davantage la compétitivité du Maroc en y intégrant la technologie de pointe. C’est en parfaite cohésion avec notre priorité de se positionner comme base industrielle décarbonée et circulaire ».

