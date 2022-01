Banque mondiale. Voici les risques auxquels le Maroc peut faire face

Selon le rapport, qui reflète les tendances mondiales, les risques environnementaux et sociaux occuperont une place centrale dans l’élaboration des politiques au cours des dix prochaines années. Les données incluses dans le rapport sont basées sur une enquête mondiale sur la perception des risques, qui comprend les observations et les opinions de près de 1000 experts et dirigeants mondiaux.

31,1 % des experts ont indiqué que les phénomènes météorologiques extrêmes constituent le principal risque auquel le monde sera confronté au cours des deux prochaines années. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont des événements naturels défavorables qui entraînent la mort et la destruction de biens, de moyens de subsistance et d’écosystèmes.

Les gouvernements et les entreprises ne parvenant pas à atteindre les objectifs d’atténuation du changement climatique et donc à préserver les écosystèmes, 42,1 % des experts interrogés ont désigné l' »échec de l’action climatique » comme le principal risque mondial pour les cinq à dix ans à venir. Les experts cités dans le rapport soulignent que « l’érosion de la cohésion sociale » se classe au quatrième rang des risques les plus critiques, avec le potentiel d’affecter 31 pays, dont la France et l’Afrique du Sud, entre autres.

La pandémie a fait basculer 51 millions de personnes dans l’extrême pauvreté à l’échelle mondiale, ouvrant la voie à des cas plus graves de polarisation politique et de ressentiment social à l’égard du nombre élevé de personnes vulnérables dépendant des programmes de protection sociale payés par les contribuables.

Pour le cas du Maroc, les risques auxquels le pays pourra faire face dans un monde post-pandémique sont :

-Une crise des ressources naturelles

-Effritement des relations entre les Etats

-Une prolongation de la stagnation économique

-Fracture numérique (disparité d’accès aux technologies informatiques, notamment Internet)

-Phénomènes météorologiques extrêmes