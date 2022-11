« Pour 2023, de nouveaux projets sont dans le pipe, notamment sur le digital et les services » 

Challenge : Depuis quelque temps Mediacash est très présent dans sa niche, en termes de développement et de positionnement, pouvez-vous nous parler de votre cœur de métier ?

Mamoun Laraki : Mediacash est un concept store original proposant sous une même enseigne une offre de produits neufs et d’occasion premium ainsi que des services de réparation dans les univers du high-tech, du gaming et rétrogaming et de la culture geek. Mediacash est présent pour le moment à travers deux boutiques à Casablanca et un site e-commerce dédié.

Sur les produits neufs, notre mission est de proposer une offre originale, complémentaire et compétitive par rapport à ce qui est proposé actuellement. Notre force réside dans la sélection des meilleurs produits répondant aux besoins de notre cible et dans l’approvisionnement aux conditions les plus avantageuses pour notre clientèle, à la recherche des dernières nouveautés, du meilleur rapport qualité/prix et des dernières tendances (produits rares, vinyles, produits vintage).

Par ailleurs, sur les produits de seconde main, Mediacash est le premier et seul acteur formel dans ce domaine à se positionner en tant que tiers de confiance entre les particuliers. Nous offrons à notre clientèle une très large sélection de produits d’occasion premium, préalablement remis à neuf, reconditionnés et proposés avec une garantie d’au moins 6 mois. La grande majorité de nos produits d’occasion premium sont repris au comptoir auprès de notre clientèle dans nos boutiques, en échange d’un paiement en espèce ou en bon d’achat.

Enfin, au niveau de la réparation, nous intervenons sur tous nos univers produits en proposant des services de réparation légère et de dépannage, offerts avec une garantie d’au moins 6 mois, et des pièces détachées toutes achetées en Europe.

Challenge : Aujourd’hui, votre empreinte dans le paysage économique se répand avec l’ouverture de plusieurs magasins à Casablanca. Côté investissement, à combien estimez-vous ce projet d’expansion territoriale ?

M.L : Notre concept se veut premium et nous ne ménageons pas nos efforts ni nos ressources pour offrir à notre clientèle une expérience client qualitative qui passe notamment, mais pas seulement, par notre store design épuré et notre choix de mobilier. Chaque boutique a nécessité donc des investissements conséquents en matière d’aménagement, d’achat de stocks, de recrutement de ressources humaines qualifiées et de dépenses en communication. Dépendamment de la taille des boutiques que nous ouvrons, nous mobilisons des ressources financières conséquentes.

Challenge : Comment gérez-vous la concurrence ?

M.L : Partout dans le monde, les univers high-tech et gaming sont des secteurs soumis à une très forte concurrence. Ceci est pour les revendeurs que nous sommes une force qui nous pousse à toujours faire mieux pour acquérir et fidéliser nos clients. En plus des acteurs formes bien établis, la concurrence au Maroc est caractérisée par une forte présence de l’informel qui, malheureusement, fausse le marché car l’informel bénéficie d’avantages indus par le fait qui les commerçants qui le pratiquent ne sont soumis à aucun contrôle et à aucune forme de paiement de droits de douane, de TVA ou de charges sociales.

Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de nous adapter continuellement en proposant à notre clientèle une offre différenciée de ce qui existe déjà sur le marché, avec le souci de proposer en permanence un large choix et renouvelé de produits sur différents univers. Notre première préoccupation est d’assurer un achalandage sans rupture de nos magasins, basé sur une sélection des produits avec le meilleur rapport qualité / prix et répondant à tous les budgets.

Challenge : Avez-vous une stratégie propre à vous ?

M.L : La stratégie de Mediacash est de proposer sous une même enseigne un choix assez large de produits et de services afin d’offrir aux clients toute la latitude pour se faire plaisir ou s’équiper en dépensant le moins possible. Prenons par exemple un client qui ne s’équipe que des produits de la marque Apple et en particulier de l’iPhone. Chez Mediacash, ce client peut acheter un iPhone neuf à un prix très compétitif avec facture et garantie fabricant, acheter un iPhone d’occasion premium avec garantie Mediacash, revendre son iPhone contre de l’espèce ou un bon d’achat, ou encore réparer son iPhone par des techniciens experts travaillant exclusivement avec des pièces importées et certifiées d’origine. Aucune autre enseigne marocaine n’est en mesure de proposer ça avec notre niveau de service et de garantie.

Challenge : Comment se porte le secteur à l’heure où l’inflation et les turbulences économiques mettent à mal le pouvoir d’achat des ménages ?

M.L : Le contexte économique est en effet très difficile et incite à la prudence. Après deux années de Covid durant lesquelles les ménages marocains ont consenti de gros efforts pour s’équiper et s’adapter au contexte pandémique, l’inflation et les perturbations des chaines d’approvisionnement au niveau mondial rendent les choses encore bien plus complexes.

Afin de préserver le pouvoir d’achat de notre clientèle et malgré les hausses de prix chez les fabricants, nous faisons très attention à notre positionnement prix et nous faisons preuve de souplesse au niveau des paiements avec nos clients, particuliers et entreprises, qui rencontrent des difficultés passagères de trésorerie. Par ailleurs, nous insistons beaucoup sur l’offre de seconde main et sur nos services de reprise et réparation, permettant à notre clientèle de continuer à acheter des produits à des prix très attractifs à vendre leurs produits pour récupérer du pouvoir d’achat ou à prolonger la vie de leurs appareils.

Challenge : Votre business est-il impacté ?

M.L : Comme tout le tissu des entreprises marocaines reposant principalement sur la consommation des ménages, l’activité est bien évidemment impactée. Cela nous oblige à nous adapter en nous rapprochant de notre clientèle, en repensant nos gammes de produits vers des produits plus accessibles, et en faisant plus d’opérations commerciales afin de redonner du pouvoir d’achat par le biais de promotions et de baisses de prix.

Challenge : Le secteur du gaming est en plein essor au Maroc avec un marché assez concurrentiel, comment vous vous démarquez ?

M.L : Sur le segment du gaming et de la culture geek, nous nous différencions par un très large choix de produits, allant des dernières nouveautés en jeux-vidéos et en pop culture aux produits plus vintage comme le rétro-gaming et les produits de collection. Nous avons plus de 5 000 références, allant des consoles de jeux aux jeux-vidéos, des accessoires gaming, des figurines, des produits dérivés, des produits collector d’exception, etc. Notre offre de produits va des premières consoles de jeux comme la Game Boy ou la MegaDrive des années 1980 à la PlayStation 5, en passant par toutes les consoles et jeux qui ont fait le bonheur des gamers des décennies 80s, 90s, 2000 et 2010.

Challenge : Vous êtes présent sur le numérique avec votre plateforme. Pouvez-vous nous parler de votre expérience avec le digital ? En termes de chiffres c’est combien d’opérations ou de trafics ?

M.L : Nous avons développé un site marchand que nous améliorons quotidiennement afin de proposer à notre clientèle la possibilité de voir toute notre offre de produits en ligne de Mediacash. Pour le moment ouvert aux seuls produits d’occasion, notamment le gaming et le rétrogaming, le site génère déjà des ventes. Nous allons continuer bien évidemment continuer à investir en développement et en communication pour attirer davantage de trafic et générer des ventes afin d’exploiter tous les canaux de vente avec notre clientèle et notre cible. Le site a été développé selon les meilleurs standards, et en plus de faire de la vente, il permettra bientôt à nos clients situés dans tout le Maroc de faire de la reprise de leurs anciens produits.