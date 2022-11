Pourquoi faut-il financer la TPME ?

La réponse à cette question sera le sujet de débat d’une conférence organisée par Eco Décodage, le jeudi 10 novembre.

Dans le cadre de son cycle de conférences, Eco Dcodage d’Horizon press group organise une table ronde où le débat portera sur le financement des Petites et moyennes entreprises (PME). Interviendront à ce débat Hicham Zanati Sarghini, directeur général de Tamwilcom, Bernard Labous, directeur du Retail Banking de BMCI, Saad Hamoumi, fondateur et DG du cabinet Havard Consulting et Mohamed Ali Tazi, CEO DE HMI.